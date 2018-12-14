​В Ярославской области началась реализация социального проекта Агентства стратегических инициатив «Моторика», направленного на развитие производства активных тяговых протезов и бионических протезов рук. Специалисты из «Сколково» дают возможность детям с аплазиями и другими травмами рук возможность чувствовать себя полноценными членами общества. В изготовлении таких протезов используются самые современные технологии 3D-печати.



– С появлением этого проекта детям частично возвращаются функции руки, которая может выполнять различные бытовые задачи, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Игорь Селезнев. – Что еще немаловажно, все это бесплатно для родителей – за них платит Фонд социального страхования. В ближайшее время «Моторика» поможет снабдить такими протезами 11 ребят. Всего в области нуждаются в подобных конструкциях около 50 человек – это и дети, и взрослые.



Протезы индивидуальные и могут быть изготовлены под любой характер травмы. Дизайн проектируется под конкретного человека. Первый функциональный протез получил трехлетний мальчик из Ярославля Ваня Родонов. Специалисты Ярославского протезного предприятия сделали все обмеры и изготовили специальную гильзу.



– У нас особенный ребенок с рождения, – рассказала мама Вани Оксана Родонова. – Протез мы получили недавно, и пока Ваня воспринимает его как игрушку, изучает. Благодаря конструкции работают рука и плечо, ребенок может взять предметы самостоятельно, а это для нас огромный шаг вперед.



Аналогичные немецкие протезы достаточно дорогие. Отечественный производитель придумал модель, не уступающую по качеству импортному аналогу, но гораздо дешевле.