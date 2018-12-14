​14 декабря на Советской площади Ярославля начали работу новогодняя ярмарка и ледовый каток.



– Вот уже несколько лет здесь, в самом сердце города, разворачивается главная в нашем регионе новогодняя площадка, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – За последние годы она стала известна даже за пределами области: ярославская новогодняя ярмарка входит в топ-10 самых популярных в России. Уверен, и в этом году на Советской площади будет интересно и детям, и взрослым.



Новый ледовый сезон открыло театрализованное шоу «Огонь и вода», после чего все желающие смогли прокатиться на коньках. Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные герои провели у главной елки игры и конкурсы для детей и взрослых. В тереме новогоднего волшебника прошли мастер-классы. На сцене была организована концертно-развлекательная программа с участием вокальных и инструментальных коллективов, поединки исторических клубов, выступления чирлидеров.



– Ежегодно нашу новогоднюю ярмарку посещают десятки тысяч горожан и туристов, – отметил мэр Ярославля Владимир Волков. – Каждому она дарит радость и поднимает настроение. А это очень важно – встречать Новый год в хорошем настроении, в кругу друзей, в атмосфере праздника и веселья. Потому что всем известно: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Добро пожаловать на новогоднюю ярмарку!



В 17 стилизованных домиках представлены подарки и праздничные угощения. В ассортименте – блинчики с разными начинками, пирожки, пельмени, вареники, блюда на гриле, бургеры, стейки и колбаски, яркие леденцы, варенье, пончики, новогоднее печенье и напитки. На ярмарке можно купить традиционные новогодние сувениры ярославских умельцев и производителей из соседних регионов. Среди продукции – гончарные, кованые, кожаные, вязаные, валяные изделия, а также скатерти ручной работы.



Новогодний базар будет работать с 14 декабря по 7 января. А 27 декабря у главной елки региона пройдет встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга.