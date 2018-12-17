​Итоги года подвели в Угличском муниципальном районе на совещании, состоявшемся в рамках визита заместителя председателя Правительства области Максима Авдеева. Участие в мероприятии приняли глава района Анатолий Курицин, его заместители, руководители подразделений администрации района, главы поселений.



Благодаря поддержке региональных органов власти району в уходящем году удалось решить целый ряд социально важных задач.



В Угличе началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Работы идут по графику. Сдача объекта планируется в 2019 году.



Благодаря участию губернатора Дмитрия Миронова и Правительства области удалось выкупить в муниципальную собственность и сохранить Дом кино. В настоящее время он успешно функционирует и уже вышел на самоокупаемость.



В левобережной части Углича открыта новая врачебная амбулатория, построенная в этом году. Аналогичный проект реализуется в селе Заозерье Ильинского сельского поселения.



В микрорайоне Мирный-2 построен и введен в эксплуатацию детский сад «Мозаика» на 220 мест, который полностью решил проблему очередности в детские дошкольные учреждения Углича для детей с трех лет.



На средства гранта, полученного за победу в областном «Рейтинге-76», капитально отремонтирован целый ряд социальных объектов. В основном это учреждения образования и культуры.



После совещания Максим Авдеев посетил два из них: клуб в поселке Сосновом Улейминского сельского поселения и детскую художественную школу в райцентре.



В результате ремонта приспособленное под клуб здание бывшей столовой превратилось в современное учреждение культуры. Детская художественная школа прежде располагалась в старом здании на территории Богоявленского монастыря, ребята занимались в стесненных условиях. Капитально отремонтированное новое здание позволило значительно расширить возможности художественного образования Углича – ввести в программу новые дисциплины, увеличить число учащихся.



– Итоги работы по гранту в Угличском районе радуют правильным отношением, – отметил Максим Авдеев. – Средства расходуются рачительно и, главное, с пониманием задач. А оно заключается в том, чтобы приведенные в порядок стены были востребованы и способствовали дальнейшему развитию своего содержания. И здесь это присутствует в полной мере. Люди радуются новым возможностям.