​Областная дума приняла закон о введении административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу региона. С соответствующей инициативой в региональный парламент вышло Правительство области. 

Для граждан предусмотрен штраф до трех тысяч рублей, для должностных лиц – до двадцати тысяч, для юридических – до ста тысяч.

– Ужесточение регионального законодательства за уничтожение краснокнижных видов животных и растений было одним из предложений экспертов, формировавших концепцию новой экологической политики, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Дальнейшую работу по внесению соответствующих поправок в региональное законодательство мы провели совместно с депутатами областной Думы.

Согласно утвержденным изменениям, ответственности подлежат в равной степени действия или бездействие, повлекшие за собой сокращение популяции охраняемых видов или нарушение условий их обитания. Наказываются изъятие из природной среды краснокнижных животных и растений, их продажа, покупка, хранение, умерщвление, оборот частей или дериватов. Однако, если эти действия выполнены в рамках надлежащего разрешения, например на отстрел бешеного животного, новая норма не применяется.

Заниматься составлением протоколов и рассмотрением дел об административных правонарушениях будет департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

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