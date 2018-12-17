​Областная дума приняла закон о введении административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу региона. С соответствующей инициативой в региональный парламент вышло Правительство области.



Для граждан предусмотрен штраф до трех тысяч рублей, для должностных лиц – до двадцати тысяч, для юридических – до ста тысяч.



– Ужесточение регионального законодательства за уничтожение краснокнижных видов животных и растений было одним из предложений экспертов, формировавших концепцию новой экологической политики, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Дальнейшую работу по внесению соответствующих поправок в региональное законодательство мы провели совместно с депутатами областной Думы.



Согласно утвержденным изменениям, ответственности подлежат в равной степени действия или бездействие, повлекшие за собой сокращение популяции охраняемых видов или нарушение условий их обитания. Наказываются изъятие из природной среды краснокнижных животных и растений, их продажа, покупка, хранение, умерщвление, оборот частей или дериватов. Однако, если эти действия выполнены в рамках надлежащего разрешения, например на отстрел бешеного животного, новая норма не применяется.



Заниматься составлением протоколов и рассмотрением дел об административных правонарушениях будет департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.