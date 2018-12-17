​В Ярославле состоялась торжественная

церемония передачи личной библиотеки диктора Центрального телевидения СССР Юрия

Ковеленова в дар областной библиотеке имени Н.А. Некрасова. Сертификат на

передачу библиотеки заслуженный артист России Андрей Берестенко вручил

заместителю председателя областного Правительства Максиму Авдееву.

– Жизнь человека продолжается в памяти

друзей и близких, делах и поступках, во всем, к чему прикасались душа и руки, –

сказал Максим Авдеев. – И это торжество жизни через книги личной библиотеки в

полной мере смогут ощутить читатели областной научной библиотеки имени Н.А.

Некрасова.

Переезд библиотеки на Ярославскую землю стал

возможен благодаря работе инициативной группы Первого канала, объединившей

друзей и соратников, коллег и учеников Юрия Ковеленова. Среди коллег по цеху,

приехавших на церемонию, были диктор Центрального телевидения Елена Коваленко,

режиссер-постановщик эстрадных программ Галина Кузнецова. По воспоминаниям

друзей, Юрий Петрович всю жизнь собирал книги, в его личной библиотеке

собралось около двух тысяч экземпляров. Многие из них – с авторскими

автографами.

– Личная библиотека известного диктора – это

щедрый дар с возможностью приобщения к интересам человека, озвучившего целую

эпоху, равно как и напоминание о высоком предназначении печатных изданий на

фоне перехода на цифровые технологии, – сказала директор областной научной

библиотеки имени Н.А. Некрасова Елена Кузнецова. – Личная библиотека отражает

интересы Юрия Петровича, в основном, конечно, это художественная литература,

очень много собраний сочинений, редких книг, с автографами, много книг по

искусству, ну и, конечно, профессиональная литература.

Также в Ярославль, где Юрий Ковеленов

начинал свою журналистскую карьеру, привезены мемориальные вещи: текстовые документы,

рабочий архив, газетные публикации, фотографии, награды. В дар ярославцам

передан и портрет Ковеленова работы Ильяса Айдарова.

Справка

Юрий Ковеленов (29 августа 1939 года,

Ханты-Мансийск – 25 ноября 2018 года, Москва) – советский и российский тележурналист,

диктор ЦТ. Ученик Юрия Левитана. С 1962 по 1965 год Юрий Петрович работал

журналистом в Ярославле, до 1995 года – диктором на Центральном телевидении

СССР. Вел программы «Время» и «Новости», с середины 70-х был ведущим

телевизионного фестиваля «Песня года», правительственных концертов, парадов и

демонстраций. 

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 10:45
32 просмотров
2018.12.17 Ярославский областной Дом народного творчества отметил 80-летие
2018.12.17 В Ярославской области создано предприятие по переработке батареек
2018.12.17 В «НаШествии Дедов Морозов» приняли участие более двух тысяч новогодних волшебников
2018.12.17 Владимир Путин поддержал инициативу Дмитрия Миронова по реконструкции Добрынинского путепровода в Ярославле
2018.12.17 Минимальный размер взноса на капремонт в 2019 году составит 7 рублей 45 копеек. Льготы сохранятся