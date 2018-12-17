|В Ярославле состоялась торжественная
церемония передачи личной библиотеки диктора Центрального телевидения СССР Юрия
Ковеленова в дар областной библиотеке имени Н.А. Некрасова. Сертификат на
передачу библиотеки заслуженный артист России Андрей Берестенко вручил
заместителю председателя областного Правительства Максиму Авдееву.
– Жизнь человека продолжается в памяти
друзей и близких, делах и поступках, во всем, к чему прикасались душа и руки, –
сказал Максим Авдеев. – И это торжество жизни через книги личной библиотеки в
полной мере смогут ощутить читатели областной научной библиотеки имени Н.А.
Некрасова.
Переезд библиотеки на Ярославскую землю стал
возможен благодаря работе инициативной группы Первого канала, объединившей
друзей и соратников, коллег и учеников Юрия Ковеленова. Среди коллег по цеху,
приехавших на церемонию, были диктор Центрального телевидения Елена Коваленко,
режиссер-постановщик эстрадных программ Галина Кузнецова. По воспоминаниям
друзей, Юрий Петрович всю жизнь собирал книги, в его личной библиотеке
собралось около двух тысяч экземпляров. Многие из них – с авторскими
автографами.
– Личная библиотека известного диктора – это
щедрый дар с возможностью приобщения к интересам человека, озвучившего целую
эпоху, равно как и напоминание о высоком предназначении печатных изданий на
фоне перехода на цифровые технологии, – сказала директор областной научной
библиотеки имени Н.А. Некрасова Елена Кузнецова. – Личная библиотека отражает
интересы Юрия Петровича, в основном, конечно, это художественная литература,
очень много собраний сочинений, редких книг, с автографами, много книг по
искусству, ну и, конечно, профессиональная литература.
Также в Ярославль, где Юрий Ковеленов
начинал свою журналистскую карьеру, привезены мемориальные вещи: текстовые документы,
рабочий архив, газетные публикации, фотографии, награды. В дар ярославцам
передан и портрет Ковеленова работы Ильяса Айдарова.
Справка
Юрий Ковеленов (29 августа 1939 года,
Ханты-Мансийск – 25 ноября 2018 года, Москва) – советский и российский тележурналист,
диктор ЦТ. Ученик Юрия Левитана. С 1962 по 1965 год Юрий Петрович работал
журналистом в Ярославле, до 1995 года – диктором на Центральном телевидении
СССР. Вел программы «Время» и «Новости», с середины 70-х был ведущим
телевизионного фестиваля «Песня года», правительственных концертов, парадов и
демонстраций.
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