​В Ярославле состоялась торжественная



церемония передачи личной библиотеки диктора Центрального телевидения СССР Юрия



Ковеленова в дар областной библиотеке имени Н.А. Некрасова. Сертификат на



передачу библиотеки заслуженный артист России Андрей Берестенко вручил



заместителю председателя областного Правительства Максиму Авдееву.



– Жизнь человека продолжается в памяти



друзей и близких, делах и поступках, во всем, к чему прикасались душа и руки, –



сказал Максим Авдеев. – И это торжество жизни через книги личной библиотеки в



полной мере смогут ощутить читатели областной научной библиотеки имени Н.А.



Некрасова.



Переезд библиотеки на Ярославскую землю стал



возможен благодаря работе инициативной группы Первого канала, объединившей



друзей и соратников, коллег и учеников Юрия Ковеленова. Среди коллег по цеху,



приехавших на церемонию, были диктор Центрального телевидения Елена Коваленко,



режиссер-постановщик эстрадных программ Галина Кузнецова. По воспоминаниям



друзей, Юрий Петрович всю жизнь собирал книги, в его личной библиотеке



собралось около двух тысяч экземпляров. Многие из них – с авторскими



автографами.



– Личная библиотека известного диктора – это



щедрый дар с возможностью приобщения к интересам человека, озвучившего целую



эпоху, равно как и напоминание о высоком предназначении печатных изданий на



фоне перехода на цифровые технологии, – сказала директор областной научной



библиотеки имени Н.А. Некрасова Елена Кузнецова. – Личная библиотека отражает



интересы Юрия Петровича, в основном, конечно, это художественная литература,



очень много собраний сочинений, редких книг, с автографами, много книг по



искусству, ну и, конечно, профессиональная литература.



Также в Ярославль, где Юрий Ковеленов



начинал свою журналистскую карьеру, привезены мемориальные вещи: текстовые документы,



рабочий архив, газетные публикации, фотографии, награды. В дар ярославцам



передан и портрет Ковеленова работы Ильяса Айдарова.



Справка



Юрий Ковеленов (29 августа 1939 года,



Ханты-Мансийск – 25 ноября 2018 года, Москва) – советский и российский тележурналист,



диктор ЦТ. Ученик Юрия Левитана. С 1962 по 1965 год Юрий Петрович работал



журналистом в Ярославле, до 1995 года – диктором на Центральном телевидении



СССР. Вел программы «Время» и «Новости», с середины 70-х был ведущим



телевизионного фестиваля «Песня года», правительственных концертов, парадов и



демонстраций.