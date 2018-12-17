​С 1 января 2019 года в Ярославской области минимальный размер взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах составит 7 рублей 45 копеек за кв.м.



Согласно региональному закону, принятому в 2013 году, минимальный взнос должен индексироваться раз в год. Тем не менее в Ярославской области он не повышался с 2015-го.



При этом, как отмечают в региональном Фонде капитального ремонта, фактические затраты на проведение работ растут ежегодно. Уже в этом году они составляют 10 рублей за кв.м, а по некоторым объектам достигают 17 рублей. Увеличиваются и объемы программы. К примеру, три года назад – в нее было включено 134 объекта, а в 2019 году планируется выполнить работы уже на 322-х. Дополнительным направлением деятельности для Фонда капремонта на 2018-2019 годы стала масштабная замена лифтового оборудования в 127 домах области.



- Был проведен анализ финансирования программы на 30 лет вперед при учете неизменности минимального взноса - на сегодня он составляет 6,37 рублей за кв.м. Если учитывать стоимость работ в ценах 2017 года, дефицит средств может превысить 66 млрд. руб. А это невыполнение почти 45 тысяч видов работ на 5 тысячах многоквартирных домах, - рассказал исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Жевраков. - Если тариф оставить на прежнем уровне, то уже в следующем году нам пришлось бы исключить из программы 90 видов работ. Это примерно 60 домов.



Необходимый объем финансирования программы на 2019 год рассчитан на уровне 1 млрд 74 млн. рублей. Взносы собственников (при минимальном размере 7,45 руб. за кв.м) составят 989,35 млн. Прогнозируемый остаток средств на счете фонда – чуть более 120 млн рублей.



В цифрах изменение тарифа для граждан выглядит следующим образом: если раньше за 1-комнатную квартиру (33,4 м.кв) жители платили 212,76, с 1 января 2019 года платеж будет составлять 248,83 руб. в месяц. Взнос за 2-х комнатную квартиру (47,7 м.кв.) возрастет с 303,85 до 355,37 руб. в месяц, за 3-х комнатную (65,9 м.кв.) - с 419,78 до 490,95 руб. в месяц.



- Изменение тарифа необходимо для того, чтобы фонд капремонта мог выполнить необходимые работы в установленные сроки. Все льготы, которые предоставлялись, сохраняются и увеличиваются в соответствии с пропорциональностью увеличения тарифа, - пояснил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ и регулирования тарифов Олег Вараксин. - По-прежнему основной упор при проведении работ мы будем делать не на количество, а на качество. Специалисты фонда на всех этапах проводят проверки, в том числе, по жалобам жителей, и контролируют устранение выявленных недостатков. До тех пор, пока подрядчик не исправит все замечания, объект у него не принимают. К слову, в 2018 году, по сравнению с 2017-ым, претензий к качеству работ подрядных организаций стало меньше.



Стоит отметить, что при этом размер взносов за капитальный ремонт в Ярославской области ниже, чем в соседних регионах ЦФО. В частности, в Костромской области он составляет 7,57 рубля за кв. м., в Рязанской - 8,02 рубля , в Тверской – доходит до 7,70 рублей.



Справка



Реализация региональной программы капитального ремонта осуществляется по трехлетним периодам. По итогам реализации 1 этапа (2014-2016 годы) Региональным фондом выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по 860 видам работ. За 2017-2019 годы планируется 1502 видов работ.



При реализации региональной программы в 2014-2016 годах на проведение капитального ремонта была оказана финансовая поддержка в размере 365 млн. рублей за счет средств ГК-Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета. Второй этап реализуется только за счет средств взносов собственников помещений на капитальный ремонт, которые не повышались с 2015 года.