​В ярославском Дворце молодежи состоялся гала-концерт открытого фестиваля творчества для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Виктория». В этом году он собрал более двухсот участников.



– Сегодня фестиваль объединил ребят из Тверской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей, и впервые к нам приехали участники из Республики Беларусь, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Максим Цветков. – Главной темой концерта в этом году стал призыв «Жить!». Что бы ни происходило в жизни, нужно найти себя, свой путь и радоваться. Ценить то, что есть, и жить!



Основная цель мероприятия – развитие творческих способностей ребят с ограниченными возможностями здоровья, содействие их адаптации в обществе. В рамках фестиваля прошли мастер-классы по вокалу, хореографии и актерскому мастерству. Также была организована выставка декоративно-прикладного творчества и фотографий.