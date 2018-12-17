​Президент России Владимир Путин поддержал инициативу, озвученную губернатором Дмитрием Мироновым в ходе двухсторонней встречи 13 декабря в Ярославле, о необходимости реконструкции путепровода через железнодорожные пути в Ленинском районе областного центра.



– Получена поддержка Президента России в вопросе реконструкции Добрынинского путепровода в Ярославле, – сообщил глава региона. – Это важная для ярославцев транспортная артерия, на которой более 30 лет, с самого момента постройки, не было ремонта. Без поддержки федерального центра с этой работой региону не справиться: стоимость ее, согласно проекту, составляет 774 миллиона рублей. И вот теперь одобрение реализации этого проекта получено.



Как отметил Дмитрий Миронов, в ходе двусторонней встречи с Президентом также достигнута договоренность о строительстве общежития для Ярославского государственного театрального института.



– Символично, что работа над этим проектом начнется в Год театра. ЯГТИ – сильнейшая кузница кадров для театров и кинокомпаний всей России. И в наших силах создать будущим актерам, сценаристам и режиссерам достойные условия для учебы, – сказал губернатор.



Сегодня вуз остро нуждается в новом корпусе. Большинство иногородних студентов вынуждены проживать в съемных квартирах, поскольку площадь общежития позволяет разместить только половину обучающихся на очном отделении. Ориентировочная стоимость строительства составляет 195 миллионов рублей. Новый корпус может быть возведен на участке, выделенном ЯГТИ на праве бессрочного пользования, во Фрунзенском районе города Ярославля.