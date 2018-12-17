​В Рыбинске прошло «НаШествие Дедов Морозов».

Колонна новогодних волшебников прошла по городу в юбилейный, десятый раз. В

этом году участие в мероприятии приняли около 2200 Дедов Морозов, собрав

порядка 10 тысяч зрителей.

– Этот праздник начинался с флешмоба,

который устроили 25 энтузиастов, а сейчас мероприятие уже включает двухтысячное

шествие-карнавал, – отметила директор департамента туризма Ярославской области

Юлия Рыбакова. – «НаШествие Дедов Морозов» прочно вошло в российский календарь

туристических событий, каждый год привлекая все больше и больше гостей.

В этом году праздничная программа «НаШествия

Дедов Морозов» началась со спортивных мероприятий.

На утреннюю общегородскую зарядку со

Снегурочкой «Зарядись на Новый год!» пришли несколько сотен рыбинцев и гостей

города самых разных возрастов. Затем состоялись забег в валенках на 200 метров

и зимний легкоатлетический пробег на 5 и 10 километров. На площади у Дворца

спорта развернулись спортивные мастер-классы.

Также на Красной площади прошел хоровод рыбинской

Снежинки, фитнес-зарядка с Метелицей и снеговиками, «Мандариновая олимпиада».

Кульминацией праздника стало карнавальное шествие. Праздничную колонну

возглавили 60 Дедов Морозов на велосипедах и самокатах. В компании с ними

прошли музыканты духового оркестра, ходулисты, ростовые фигуры,

«Автонашествие». Главный персонаж – Дед Мороз из Великого Устюга – шел в

сопровождении своих иностранных коллег-волшебников из Белоруссии, Армении,

Германии, Финляндии, Италии, Франции, Грузии, Китая и Мексики. Впервые на

рыбинское шествие приехал карельский морозец – Паккайне.

Театрализованная колонна завершила движение

на площади имени П.Ф. Дерунова, где состоялись зажжение огней на новогодней

елке и открытие второго гастрономического фестиваля «Кухня Дедов Морозов мира».

В торговых рядах можно было встретить

итальянского Деда Мороза Баббо Натале, мексиканского Панчо-Клауса, Шань Дань

Лаожена из Китая, из Армении – Дзмера Папи и других заморских зимних

волшебников, предлагавших отведать блюда национальной кухни, рассказывавших об

обычаях и традициях празднования Нового года в родной стране.

– Традиционное для Рыбинска «НаШествие» –

это маленькое чудо для жителей города. Каждый год программа становится все

интереснее. В этом году подготовили много сюрпризов. Именно Рыбинск дает старт

празднованию Нового года по всей стране и миру. Именно отсюда Деды Морозы

разъедутся и будут дарить волшебство, – поделился эмоциями глава города

Рыбинска Денис Добряков.

Завершился праздник на площади имени П.Ф.

Дерунова новогодней дискотекой.

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