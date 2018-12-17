​В Рыбинске прошло «НаШествие Дедов Морозов».



Колонна новогодних волшебников прошла по городу в юбилейный, десятый раз. В



этом году участие в мероприятии приняли около 2200 Дедов Морозов, собрав



порядка 10 тысяч зрителей.



– Этот праздник начинался с флешмоба,



который устроили 25 энтузиастов, а сейчас мероприятие уже включает двухтысячное



шествие-карнавал, – отметила директор департамента туризма Ярославской области



Юлия Рыбакова. – «НаШествие Дедов Морозов» прочно вошло в российский календарь



туристических событий, каждый год привлекая все больше и больше гостей.



В этом году праздничная программа «НаШествия



Дедов Морозов» началась со спортивных мероприятий.



На утреннюю общегородскую зарядку со



Снегурочкой «Зарядись на Новый год!» пришли несколько сотен рыбинцев и гостей



города самых разных возрастов. Затем состоялись забег в валенках на 200 метров



и зимний легкоатлетический пробег на 5 и 10 километров. На площади у Дворца



спорта развернулись спортивные мастер-классы.



Также на Красной площади прошел хоровод рыбинской



Снежинки, фитнес-зарядка с Метелицей и снеговиками, «Мандариновая олимпиада».



Кульминацией праздника стало карнавальное шествие. Праздничную колонну



возглавили 60 Дедов Морозов на велосипедах и самокатах. В компании с ними



прошли музыканты духового оркестра, ходулисты, ростовые фигуры,



«Автонашествие». Главный персонаж – Дед Мороз из Великого Устюга – шел в



сопровождении своих иностранных коллег-волшебников из Белоруссии, Армении,



Германии, Финляндии, Италии, Франции, Грузии, Китая и Мексики. Впервые на



рыбинское шествие приехал карельский морозец – Паккайне.



Театрализованная колонна завершила движение



на площади имени П.Ф. Дерунова, где состоялись зажжение огней на новогодней



елке и открытие второго гастрономического фестиваля «Кухня Дедов Морозов мира».



В торговых рядах можно было встретить



итальянского Деда Мороза Баббо Натале, мексиканского Панчо-Клауса, Шань Дань



Лаожена из Китая, из Армении – Дзмера Папи и других заморских зимних



волшебников, предлагавших отведать блюда национальной кухни, рассказывавших об



обычаях и традициях празднования Нового года в родной стране.



– Традиционное для Рыбинска «НаШествие» –



это маленькое чудо для жителей города. Каждый год программа становится все



интереснее. В этом году подготовили много сюрпризов. Именно Рыбинск дает старт



празднованию Нового года по всей стране и миру. Именно отсюда Деды Морозы



разъедутся и будут дарить волшебство, – поделился эмоциями глава города



Рыбинска Денис Добряков.



Завершился праздник на площади имени П.Ф.



Дерунова новогодней дискотекой.