|В Рыбинске прошло «НаШествие Дедов Морозов».
Колонна новогодних волшебников прошла по городу в юбилейный, десятый раз. В
этом году участие в мероприятии приняли около 2200 Дедов Морозов, собрав
порядка 10 тысяч зрителей.
– Этот праздник начинался с флешмоба,
который устроили 25 энтузиастов, а сейчас мероприятие уже включает двухтысячное
шествие-карнавал, – отметила директор департамента туризма Ярославской области
Юлия Рыбакова. – «НаШествие Дедов Морозов» прочно вошло в российский календарь
туристических событий, каждый год привлекая все больше и больше гостей.
В этом году праздничная программа «НаШествия
Дедов Морозов» началась со спортивных мероприятий.
На утреннюю общегородскую зарядку со
Снегурочкой «Зарядись на Новый год!» пришли несколько сотен рыбинцев и гостей
города самых разных возрастов. Затем состоялись забег в валенках на 200 метров
и зимний легкоатлетический пробег на 5 и 10 километров. На площади у Дворца
спорта развернулись спортивные мастер-классы.
Также на Красной площади прошел хоровод рыбинской
Снежинки, фитнес-зарядка с Метелицей и снеговиками, «Мандариновая олимпиада».
Кульминацией праздника стало карнавальное шествие. Праздничную колонну
возглавили 60 Дедов Морозов на велосипедах и самокатах. В компании с ними
прошли музыканты духового оркестра, ходулисты, ростовые фигуры,
«Автонашествие». Главный персонаж – Дед Мороз из Великого Устюга – шел в
сопровождении своих иностранных коллег-волшебников из Белоруссии, Армении,
Германии, Финляндии, Италии, Франции, Грузии, Китая и Мексики. Впервые на
рыбинское шествие приехал карельский морозец – Паккайне.
Театрализованная колонна завершила движение
на площади имени П.Ф. Дерунова, где состоялись зажжение огней на новогодней
елке и открытие второго гастрономического фестиваля «Кухня Дедов Морозов мира».
В торговых рядах можно было встретить
итальянского Деда Мороза Баббо Натале, мексиканского Панчо-Клауса, Шань Дань
Лаожена из Китая, из Армении – Дзмера Папи и других заморских зимних
волшебников, предлагавших отведать блюда национальной кухни, рассказывавших об
обычаях и традициях празднования Нового года в родной стране.
– Традиционное для Рыбинска «НаШествие» –
это маленькое чудо для жителей города. Каждый год программа становится все
интереснее. В этом году подготовили много сюрпризов. Именно Рыбинск дает старт
празднованию Нового года по всей стране и миру. Именно отсюда Деды Морозы
разъедутся и будут дарить волшебство, – поделился эмоциями глава города
Рыбинска Денис Добряков.
Завершился праздник на площади имени П.Ф.
Дерунова новогодней дискотекой.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 13:15
34 просмотров
2018.12.17 Ярославский областной Дом народного творчества отметил 80-летие2018.12.17 В Ярославской области создано предприятие по переработке батареек2018.12.17 Владимир Путин поддержал инициативу Дмитрия Миронова по реконструкции Добрынинского путепровода в Ярославле 2018.12.17 Минимальный размер взноса на капремонт в 2019 году составит 7 рублей 45 копеек. Льготы сохранятся2018.12.17 В фестивале «Виктория» приняли участие более двухсот молодых людей с ограниченными возможностями здоровья