​На территории региона введена в эксплуатацию первая установка по переработке батареек.



- Запуск этой установки – еще один шаг по созданию безопасной системы обращения с отходами, включая опасные категории. Это важное направление реализации концепции новой экологической политики в регионе, – сказал начальник отдела организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – Также это свидетельство того, что в процесс создания системы вторичной переработки отходов, инициированный Правительством области, включились и ярославские предприятия.



Новую установку создало ООО «Национальная экологическая компания». Мощность производства составит 3 тонны батареек в сутки. Процесс утилизации включает дробление и сортировку. По итогам переработки батареек получается ценное сырье для металлургии, в котором содержание цветных металлов в 10 раз больше, чем в руде. Кроме того, дополнительно остаются чистое железо и изоляционный материал. На линии применяется оборудование только российского производства.



– Хорошо, что в нашем регионе появились мощности, которые позволят утилизировать батарейки. До этого подобные отходы возили в Челябинск, что было неудобно и невыгодно, - отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Ярославской областной Думы Александр Тарасенков. - Запуск этой установки позволит еще шире развернуть в Ярославской области такое важное в экологии направление, как переработка опасных отходов.