|В Концертно-зрелищном центре Ярославля прошли мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня образования областного Дома народного творчества.
В малом зале КЗЦ состоялась конференция, посвященная истории и современности культурно-досуговой сферы Ярославской области. А на большой сцене прошел праздничный гала-концерт «Берега творчества».
– В новом нацпроекте «Культура» уделяется существенное внимание таким вопросам и направлениям, как ведение народного творчества. Особенно это касается построения работы с муниципалитетами. И эта работа не может быть односторонней, это общий труд и общая задача, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Здесь мы очень рассчитываем на областной Дом народного творчества, для которого 80 лет – это всего лишь дата, чтобы только приобрести уверенность в своих силах. Поздравляю с 80-летием, поздравляю с тем, что мы работаем с очень важным, благодатным и с очень красивым и душевным направлением – народным творчеством!
Лучшим работникам Дома народного творчества были вручены почетные грамоты губернатора области и областного департамента культуры.
– Дом народного творчества всегда был и остается центром притяжения всех творческих сил Ярославской области, которые заинтересованы в сохранении, возрождении и развитии народной художественной культуры, – сказала в поздравительной речи директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Благодаря многим талантливым и неравнодушным людям в нашем регионе поддерживаются уникальные жанры музыкально-поэтического фольклора, народно-певческие и хореографические традиции, живут и развиваются многочисленные виды декоративно-прикладного искусства, календарные и семейно-бытовые праздники и обряды. Спасибо за сохранение историко-культурного наследия, за дух творчества и неугомонность!
На концерте свое мастерство показали ведущие любительские коллективы Ярославской области всех жанров. В завершение выступил сводный хор народных самодеятельных коллективов региона.
Также в этот день в фойе второго этажа КЗЦ состоялись открытие фотовыставки «Народное творчество Ярославской области» и награждение победителей одноименного конкурса, на который было прислано более 600 фотографий из 15 муниципальных районов. В конкурсе приняли участие как профессиональные фотографы, так и любители. Выставку составили 40 лучших фотографий, представляющих различные жанры: портрет, жанровая фотография, документально-архивная фотография, репортаж о культурно-досуговом мероприятии.
Справка
Областной Дом народного творчества создан в 1938 году приказом управления по делам искусств при Ярославском облисполкоме. Сегодня государственное учреждение культуры Ярославской области «Областной Дом народного творчества» координирует и объединяет работу всех культурно-досуговых учреждений региона (393 районных и сельских дома и дворца культуры), проводит методические мероприятия, фестивали, выставки, конкурсы областного и всероссийского уровня, способствующие сохранению и развитию народного искусства и традиционной культуры.
Ежегодно учреждением проводится более 240 культурно-массовых мероприятий (концертов, выставок, праздников, фестивалей народного и любительского творчества). На базе учреждения функционирует 13 клубных формирований самодеятельного народного творчества и любительских объединений, в которых занимаются 140 человек.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 19:00
26 просмотров
2018.12.17 В Ярославской области создано предприятие по переработке батареек2018.12.17 В «НаШествии Дедов Морозов» приняли участие более двух тысяч новогодних волшебников2018.12.17 Владимир Путин поддержал инициативу Дмитрия Миронова по реконструкции Добрынинского путепровода в Ярославле 2018.12.17 Минимальный размер взноса на капремонт в 2019 году составит 7 рублей 45 копеек. Льготы сохранятся2018.12.17 В фестивале «Виктория» приняли участие более двухсот молодых людей с ограниченными возможностями здоровья