​В Концертно-зрелищном центре Ярославля прошли мероприятия, приуроченные к 80-летию со дня образования областного Дома народного творчества.



В малом зале КЗЦ состоялась конференция, посвященная истории и современности культурно-досуговой сферы Ярославской области. А на большой сцене прошел праздничный гала-концерт «Берега творчества».



– В новом нацпроекте «Культура» уделяется существенное внимание таким вопросам и направлениям, как ведение народного творчества. Особенно это касается построения работы с муниципалитетами. И эта работа не может быть односторонней, это общий труд и общая задача, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Здесь мы очень рассчитываем на областной Дом народного творчества, для которого 80 лет – это всего лишь дата, чтобы только приобрести уверенность в своих силах. Поздравляю с 80-летием, поздравляю с тем, что мы работаем с очень важным, благодатным и с очень красивым и душевным направлением – народным творчеством!



Лучшим работникам Дома народного творчества были вручены почетные грамоты губернатора области и областного департамента культуры.



– Дом народного творчества всегда был и остается центром притяжения всех творческих сил Ярославской области, которые заинтересованы в сохранении, возрождении и развитии народной художественной культуры, – сказала в поздравительной речи директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Благодаря многим талантливым и неравнодушным людям в нашем регионе поддерживаются уникальные жанры музыкально-поэтического фольклора, народно-певческие и хореографические традиции, живут и развиваются многочисленные виды декоративно-прикладного искусства, календарные и семейно-бытовые праздники и обряды. Спасибо за сохранение историко-культурного наследия, за дух творчества и неугомонность!



На концерте свое мастерство показали ведущие любительские коллективы Ярославской области всех жанров. В завершение выступил сводный хор народных самодеятельных коллективов региона.



Также в этот день в фойе второго этажа КЗЦ состоялись открытие фотовыставки «Народное творчество Ярославской области» и награждение победителей одноименного конкурса, на который было прислано более 600 фотографий из 15 муниципальных районов. В конкурсе приняли участие как профессиональные фотографы, так и любители. Выставку составили 40 лучших фотографий, представляющих различные жанры: портрет, жанровая фотография, документально-архивная фотография, репортаж о культурно-досуговом мероприятии.



Справка



Областной Дом народного творчества создан в 1938 году приказом управления по делам искусств при Ярославском облисполкоме. Сегодня государственное учреждение культуры Ярославской области «Областной Дом народного творчества» координирует и объединяет работу всех культурно-досуговых учреждений региона (393 районных и сельских дома и дворца культуры), проводит методические мероприятия, фестивали, выставки, конкурсы областного и всероссийского уровня, способствующие сохранению и развитию народного искусства и традиционной культуры.



Ежегодно учреждением проводится более 240 культурно-массовых мероприятий (концертов, выставок, праздников, фестивалей народного и любительского творчества). На базе учреждения функционирует 13 клубных формирований самодеятельного народного творчества и любительских объединений, в которых занимаются 140 человек.