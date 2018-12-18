​18 декабря исполняется 101 год со дня образования органов ЗАГС России. За последнее время произошло качественное развитие системы записи актов гражданского состояния: все услуги начали оказываться в электронном виде. В четырех самых крупных отделах ЗАГС внедрена электронная система управления очередью. Кроме того, с 1 октября органы ЗАГС Ярославской области перешли в новую федеральную систему – Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.



– Подключение к единой системе позволило оптимизировать работу органов ЗАГС и межведомственное взаимодействие, а также сделать процесс получения необходимых документов более доступным и повысить качество оказания государственных услуг, – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Теперь есть возможность получать подтверждающие факты государственной регистрации актов гражданского состояния документы по месту обращения, без направления запросов в другой субъект РФ, как было ранее.



Подготовка к переходу в систему Единого государственного реестра ЗАГС проводилась в регионе в течение двух лет. Было выполнено переоборудование рабочих мест, проведено обучение сотрудников и сделано тестирование нового программного обеспечения. В результате проведенной работы запуск новой системы прошел без сбоев.



– Теперь все виды актов гражданского состояния успешно регистрируются региональными органами ЗАГС в едином реестре, – отметила начальник управления ЗАГС Правительства Ярославской области Ирина Колобова. – На сегодняшний день в едином реестре с момента начала работы в системе на территории региона зарегистрировано около 8 тысяч актов гражданского состояния.



Справка



На территории Ярославской области действуют 24 органа ЗАГС. Ежегодно в регионе регистрируется около 50 тысяч актов гражданского состояния и осуществляется более 85 тысяч иных юридически значимых действий. Регистрации подлежат семь видов актов гражданского состояния: рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления и установления отцовства, перемены имени.



Одна из важнейших задач органов ЗАГС – формирование и обеспечение сохранности архивных фондов актовых записей. Они являются основой для оформления различных документов гражданами, а также для деятельности ведомств федерального и регионального уровня. Общий объем архивного фонда органов ЗАГС области составляет 6 миллионов экземпляров актовых записей.