​В рамках комплекса мероприятий по формированию новой экологически безопасной системы обращения с отходами в Ярославской области на полигоне «Скоково» продолжается процесс модернизации. Часть средств, выделенных Правительством Москвы в качестве межбюджетного трансферта, пойдет на развитие инфраструктуры по сбору, обработке и размещению отходов, а также на реализацию проекта по утилизации фильтрата.



На данный момент уже определен победитель конкурса на поставку четырех самосвалов, необходимых для обеспечения технологии размещения отходов, подвоза инертного материала и оптимизации процесса по транспортированию отходов. Также завершены конкурсные процедуры на приобретение автогрейдера, необходимого для поддержания дорог в нормативном состоянии. Кроме того, заключен договор на строительство технологических проездов к картам разгрузки.



– Все это позволит уменьшить время, требуемое на разгрузку отходов. Завершить работы планируем в начале февраля следующего года, – пояснил генеральный директор АО «Скоково» Константин Симонов.



В настоящее время продолжаются конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на строительство станции очистки фильтрата, а также на установку вторых весов, нового двухканального сигнализатора с датчиками радиационного контроля, двух уплотнителей отходов, трех бульдозеров, фронтального погрузчика, станции заправки ГСМ, колесного экскаватора и бункеровоза.



Работы по модернизации полигона должны быть завершены летом 2019 года.



– Реализация данных мероприятий позволит модернизировать весь цикл размещения и утилизации отходов на полигоне «Скоково», а также значительно усилит его экологическую безопасность, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – В данный момент в регионе проводится комплекс мероприятий по созданию экологически безопасной системы обращения с отходами. Это направление является одним из главных в реализации концепции новой экологической политики, которая разрабатывалась по инициативе губернатора.



Помимо модернизации полигона АО «Скоково», за счет межбюджетного трансферта, предусмотренного соглашением с Правительством Москвы, 2 миллиона рублей уже направлены на работы по инвентаризации объема выбросов парниковых газов на территории Ярославской области. Их объем в соответствии с указом Президента РФ к 2020 году должен быть сокращен до уровня не более 75 процентов от показателей 1990 года.



Без малого 80 миллионов рублей пойдут на создание уникальной экоаналитической лаборатории. Она позволит существенно повысить качество экологического контроля водоисточников, сточных вод предприятий, атмосферного воздуха, промышленных выбросов источников негативного воздействия, почвы, полигонов. Проектно-сметная документация по объекту уже разработана и прошла экспертизу.