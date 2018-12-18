​В 2018 году в регионе 28 семей из сельской местности, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, получили социальные выплаты на строительство собственных домов. Средства на это в размере 35,6 миллиона рублей были выделены в рамках областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области на 2014 – 2020 годы». Ее участниками являются начинающие специалисты-аграрии, молодые семьи и сотрудники соцсферы. Сумма господдержки составляет 70 процентов от стоимости строительства жилья, оставшиеся 30 процентов – собственные или привлеченные средства граждан.



Важным направлением программы «Устойчивое развитие сельских территорий» является и улучшение качества коммунальной инфраструктуры. В этом году велось строительство распределительных газовых сетей на четырех объектах в Ростовском и Угличском районах. Из бюджетов всех уровней привлечено более 15 миллионов рублей. В результате работ созданы условия для газификации 376 домовладений. В 2019 году за счет реализации еще пяти проектов в Даниловском, Первомайском и Ярославском районах возможность газификации жилья получат более 400 семей.



Впервые с 2018 года за счет средств областной целевой программы осуществлялась и грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.



– Это новая форма государственной поддержки в рамках областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий», – сказал директор департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгений Вишневский. – Субсидии выделялись по нескольким направлениям: на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, на сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников, а также на поддержку национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.



Конкурсной комиссией были отобраны и реализованы четыре проекта. Обустроены детские площадки в Мышкинском и Переславском районах, благоустроен сквер в Некрасовском районе и отремонтирован мемориал в честь погибших воинов в годы Великой Отечественной войны в селе Курба Ярославского района. На эти цели было предоставлено 2,5 миллиона рублей бюджетных средств, еще 330 тысяч рублей привлечено из внебюджетных источников.



Также в рамках ОЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области на 2014 – 2020 годы» велась работа по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.



Справка



Областная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» является частью госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» и направлена на развитие сельских территорий с целью повышения качества жизни сельского населения региона.



В 2019 году финансирование ОЦП составит более 570 миллионов рублей.