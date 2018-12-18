​Сегодня на ТК «Ярославский» торжественно открыли четвертую очередь тепличного комплекса общей площадью 7 гектаров. Ее строительство велось с 2017 года в рамках реализации инвестиционного проекта. Стоимость работ составила около 1,5 миллиарда рублей. Большая часть суммы, а именно 1 миллиард 138 миллионов рублей, – средства ПАО «Сбербанк», которые предприятие получило на условиях льготного кредитования под 1,9 процента годовых. Кроме того, тепличному комбинату предоставлена мера господдержки.



– Предприятию выделено более 100 миллионов рублей в качестве компенсации прямых понесенных затрат на сумму 109 миллионов, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – Благодаря строительству четвертой очереди на предприятии создано дополнительно 140 рабочих мест. Ежегодная сумма налоговых отчислений в областной и местный бюджеты составит более 5 миллионов рублей.



Директор ООО «ТК «Ярославский» Игорь Почечуев рассказал, что все процессы на новом предприятии автоматизированы. В блоке своя метеостанция, автоматическое открывание форточек, зашторивание, полив. Это обеспечивает снижение материальных затрат на уход за плодовыми растениями при гарантированно высоком количестве и качестве производимой продукции.



В 2019 году ООО «Тепличный комбинат «Ярославский» планирует выйти на производство овощей закрытого грунта с 8,7 до 16,5 тысячи тонн ежегодно. ​



Справка



Предприятие ООО «Тепличный комбинат «Ярославский» занимается производством овощей закрытого грунта и обеспечивает жителей Ярославля и Ярославской области свежими овощами круглый год. В настоящее время продукция ТК «Ярославский» востребована и хорошо узнаваема потребителями Центрального федерального округа. Заключены контракты на поставки как в крупные федеральные сети («X5» – «Пятерочка», «Перекресток», «Лента», «Глобус», «Тандер», «Метро»), так и оптовым покупателям Ярославской, Московской, Ивановской, Владимирской областей.