​18 декабря в Ярославле в КЗЦ прошел пятый форум отрядов правоохранительной направленности «Юный друг полиции», организованный УМВД России по Ярославской области и департаментом образования региона. В этом году он посвящен развитию добровольческой деятельности.



На форуме присутствовали около тысячи детей – участников движения «ЮДП», общая численность которого в регионе составляет 2500 человек. За постоянное совершенствование работы по патриотическому воспитанию молодежи и личный вклад в развитие направления были отмечены педагоги и сотрудники полиции. Благодарности Правительства области им вручили заместитель губернатора Андрей Шабалин и заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.



– Движение «Юный друг полиции» выполняет очень важную социальную роль по патриотическому воспитанию молодых ребят, – отметил Андрей Шабалин. – Кроме того, деятельность этих отрядов решает вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, формирует у детей правосознание, способствует профориентации школьников. Пусть его ряды только ширятся!



Отряды – победители заочного конкурса видеопрезентаций на лучшую организацию волонтерской деятельности получили дипломы регионального управления по социальной и демографической политике.



Лучшим отрядом правоохранительной направленности 2018 года признан отряд «Сокол» школы №10 Ярославля. Командиру отряда начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин вручил кубок, диплом и подарок. Он отметил, что форум объединяет тех людей, целью которых является решение наиболее актуальных вопросов воспитания подростков. Начальник УМВД поблагодарил за сотрудничество педагогов, кураторов из числа сотрудников полиции, ветеранов, которые своей работой поддерживают движение «Юный друг полиции», направленное на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.



На форуме дети приняли участие в работе семи интерактивных площадок, представленных управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения, отдельным батальоном патрульно-постовой службы полиции УМВД, экспертно-криминалистическим центром УМВД, управлением наркоконтроля, управлением по работе с личным составом УМВД.



Также были представлены площадки отряда правоохранительной направленности «Гром» и ярославской региональной общественной организации по содействию в поиске пропавших детей «ЯрСпас». Дети активно участвовали в работе площадок, а также познакомились с выставкой спецтехники, имеющейся на вооружении УМВД России по Ярославской области и управления Росгвардии по Ярославской области.