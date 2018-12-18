​Часть средств, полученных Некрасовским районом по итогам рейтингования муниципальных образований за прошлый год, была направлена на строительство газопровода в селе Малые Соли.



Теперь к голубому топливу смогут подключиться 133 домовладения местных жителей. Именно благодаря их многочисленным обращениям и было принято решение о строительстве газораспределительных сетей.



– В этом году порядка 30 миллионов рублей губернаторского гранта муниципальными образованиями направлено на модернизацию, ремонт и реконструкцию более 45 социальных объектов, в том числе на софинансирование мероприятий по газификации, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Мы имеем возможность сопоставить текущие результаты с итогами предыдущего периода. Эти данные помогут выявить наиболее актуальные проблемы, от решения которых зависит дальнейшее развитие территорий.



Газопровод высокого давления около села Малые Соли был построен 5 лет назад, а в этом году на деньги гранта и средства местного бюджета проложили 1980 метров газораспределительных сетей среднего давления.



Всего около 20 миллионов рублей из средств гранта «Рейтинга-76» муниципальные образования направили на решение проблем ЖКХ, в том числе на софинансирование мероприятий по газификации, благоустройство территорий, ремонт дорог и поддержку сельхозтоваропроизводителей. Порядка 30 миллионов – на модернизацию, ремонт и реконструкцию объектов.



Справка



По поручению главы региона Дмитрия Миронова для стимулирования деятельности органов местного самоуправления и определения приоритетов социально-экономического развития территорий была разработана система рейтингования городских округов и муниципальных районов области «Рейтинг-76».



Был сформирован перечень показателей, определены методики расчета эффективности работы городских округов и муниципальных районов.



Рейтингование проходит по ключевым направлениям социально-экономического развития: экономика, сельское хозяйство, инфраструктура, экология, социальное развитие, муниципальное управление и безопасность.



Ежегодно определяются территории, достигающие наилучших показателей и получающие поощрение в виде грантов. Общая сумма губернаторского гранта равна 50 миллионам рублей.