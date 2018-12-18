​18 декабря в Ярославле состоялся второй обучающий семинар для активных жителей региона, которые помогают контролировать ремонт дорог по всей области. Организаторами мероприятия выступили областной департамент дорожного хозяйства совместно с Ярославским государственным техническим университетом.



Участие в работе семинара приняли представители Правительства региона, городов Ярославля и Рыбинска, Тутаевского и Ярославского муниципальных районов, подрядных организаций, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты, члены общественных советов, проекта «Дороги Ярославля», гражданские активисты.



– В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» были достигнуты все планируемые показатели 2018 года, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – 30 отремонтированных улиц и дорог протяженностью более 82 километров – итог большой совместной работы, значимую роль в которой сыграла помощь общественников. Они осуществляли независимый контроль на всех этапах ремонта. Их информация позволяла в оперативном режиме направлять замечания подрядчикам для исправления.



Виктор Неженец привел пример такой работы: на проспекте Авиаторов после сигнала от общественников были проведены лабораторные испытания. В итоге асфальтобетонное покрытие было уложено заново, и повторные испытания подтвердили его качество.



– Губернатор Дмитрий Миронов поручил нам постоянно быть на связи с активистами и вовлекать их в совместную работу, – добавил заместитель председателя Правительства Ярославской области. – Cотрудничество будет продолжено.



Всего в семинаре приняли участие более 100 человек. О современных инновационных материалах и технологиях, применяемых в транспортном строительстве, кроме специалистов ЯГТУ рассказали и эксперты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.



– Для нас участие в подобных семинарах – это возможность поделиться информацией о последних разработках в дорожном строительстве не только с профессиональным сообществом, но и с представителями общественности. В Ярославле очень активная и вовлеченная в тему аудитория, – подчеркнул профессор, академик РАТ, заведующий кафедрой «Дорожно-строительные материалы» МАДИ Юрий Васильев. – В будущем году планируем укрепить связи с Ярославским регионом по перспективам применения новых материалов, надеемся увидеть в партнерах ярославский университет и подрядные организации.



Темы для семинара были сформулированы в том числе с учетом пожеланий гражданских активистов по итогам реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В частности, руководители служб городского и областного заказчика рассказали о технологии приемки выполненных работ и правилах отбора проб.



– Два года реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» у нас завершены, впереди новый большой национальный проект. Я считаю, за последнее время и Правительством региона, и депутатским корпусом, и общественностью уже многое сделано для улучшения качества дорог, – отметил председатель комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Ярославской областной Думы Николай Бирук. – Времена меняются, появляются новые технологии и стандарты, и мы должны идти в ногу со временем, чтобы контроль осуществлялся качественно. Общественность должна предъявлять обоснованные требования.



Работа семинара продолжалась более трех часов, и каждый желающий мог задать вопрос и получить разъяснение. Практика проведения подобных семинаров будет продолжена и в дальнейшем.