​18 – 19 декабря в Ярославле проходит первый межрегиональный форум «Управление операционной эффективностью и производительностью труда в ЦФО». В мероприятии принимают участие представители НИУ «Высшая школа экономики», Правительства Ярославской области, Ярославской торгово-промышленной палаты, предприятий регионов ЦФО – в общей сложности около 100 человек.



В ходе форума обсуждалась реализация одного из майских указов Президента РФ, на основе которого был разработан национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В его рамках регионы должны обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых, несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов.



– Рост производительности труда является основным условием промышленного роста и развития региональной экономики. Относительно 2011 года индекс производительности труда в Ярославской области вырос более чем на 15 процентов, – отметил председатель комитета развития промышленности департамента инвестиций и промышленности Сергей Комов. – В настоящее время региональное Правительство работает над тем, чтобы область приняла участие в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Именно с этой целью разработана региональная программа «Производительность труда и поддержка занятости в Ярославской области» на 2019 – 2024 годы.



На 2019 год будет отобрано 13 регионов для участия в нацпроекте. Итоговый список будет составлен до конца года.



Предприятия и организации, которые в составе региональных программ станут участниками нацпроекта, получат возможность увеличить производительность труда с помощью внедрения инструментов бережливого производства, повысить квалификацию и вовлеченность персонала, в том числе за счет бесплатного обучения сотрудников. Также компании смогут получить финансовую поддержку в форме льготных займов Фонда развития промышленности до 300 миллионов рублей под 1 процент годовых.



На сегодняшний день в региональную программу вошло 11 высокотехнологичных предприятий Ярославской области. Это ООО «Завод ПСМ», ОАО «Ярославский электромеханический завод», ООО «Компания Дизель», АО «ОДК – Газовые турбины», ООО «Завод дорожных машин», ПАО «Тутаевский моторный завод», АО «Русская механика», ПАО «Ярославский радиозавод», АО «Ярославль-Резинотехника», ООО «Собрание», АО «Конструкторское бюро «Луч».