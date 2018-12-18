Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Основной темой обсуждения стали актуальные вопросы защиты интересов работников старшего возраста.



– Для ЦФО защита интересов работников старшего возраста – один из приоритетов работы, – отметил, открывая заседание, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. – Для решения поставленных главой государства задач необходима слаженная командная работа федеральных, региональных и муниципальных структур.



О дополнительных законодательных гарантиях для защиты интересов работников старшего возраста рассказал собравшимся Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.



– В национальном проекте «Демография» серьезное внимание уделено вопросам поддержки граждан старшего возраста, прежде всего, содействию занятости находящихся в предпенсионном возрасте, – сообщил он. – Так, с 2019 года будет обучаться ежегодно не менее 75 тысяч человек. На эти цели в федеральном бюджете с 2019 по 2024 год предусмотрено 30 млрд рублей. Работа над национальным проектом завершается, и мы приступим к исполнению предусмотренных им обязательств.



С участием сторон социального партнерства окружного уровня – объединений организаций профсоюзов и работодателей – обсудили роль трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в защите интересов работников старшего возраста.



– Это формат, который позволит действовать упреждающе, не допуская нарушения прав работников или снижения уровня их социальных гарантий, – подчеркнул Игорь Щёголев.



В завершение заседания главы регионов, председатель Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей в Центральном федеральном округе Михаил Кузовлев и председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа Анатолий Сырокваша подписали окружное трёхстороннее соглашение на 2019 – 2021 годы.



Соглашение предусматривает обязательства сторон по реализации совместных мер, направленных на повышение уровня и качества жизни жителей регионов округа, защиту прав и интересов работников.



Справка



В Центрах занятости Ярославской области организованы 17 консультационных пунктов, в которые за последние 4 месяца обратились около 400 человек. Специалисты центров не только помогают жителям в поиске работы, но и проводят занятия, во время которых учат составлять резюме, информируют об особенностях трудоустройства граждан пожилого возраста и знакомят с ситуациями на рынке труда. В муниципальных образованиях проводятся специальные семинары, занятия по вопросам соблюдения трудовых прав, предупреждения возникновения социально-трудовых конфликтов.



Кроме того, в центрах занятости оборудованы места доступа к интернет-ресурсам, где можно получить помощь в получении госуслуг в информационно-аналитической системе «Общероссийская база вакансий «Работа в России». Это способствует расширению возможностей трудоустройства пожилых людей.