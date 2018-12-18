​С начала 2018 года в Ярославской области введено в эксплуатацию 6 проблемных домов: один на проспекте Машиностроителей в Ярославле, четыре – в деревне Липовицы Ярославского района, и на днях подписаны документы о вводе дома (литер 42) в ярославском микрорайоне Дядьково. Предварительные итоги работы по решению проблем обманутых дольщиков подвели в ходе выездного совещания, которое провел заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. На встречу были приглашены руководители регионального департамента строительства, представители органов местного самоуправления и застройщиков.



– В отношении каждого проблемного объекта реализуется индивидуальный механизм завершения строительства, в частности, достройка или предоставление квартир в жилых домах инвестора, – рассказал Виктор Неженец. – Мы отслеживаем график выполнения работ и любые изменения в текущей ситуации корректируем в оперативном режиме.



В поселке Щедрино состоялась встреча с инициативной группой дольщиков с участием застройщика, который завершает работы на строении 19 (жилой дом ООО «Капитал»).



– Мы договорились о том, что в квартирах будет произведен цикл работ по чистовой отделке: с плиткой в ванных комнатах, газовым оборудованием, межкомнатными дверями, сантехникой, – рассказал заместитель директора департамента строительства области Давид Бараташвили. – Что касается других объектов, специалисты департамента строительства всегда на связи с представителями инициативных групп, держат их в курсе всех изменений.



До конца года будут введены в эксплуатацию еще 5 домов. По остальным будут предоставлены квартиры в домах, строительство которых инвесторами завершено. Всего в этом году будут решены проблемы более 900 обманутых дольщиков.