​С помощью мер господдержки в 2018 году 72 жителя области смогли улучшить жилищные условия. На эти цели было выделено 97,3 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета почти 70 миллионов, из областного – 27,6 миллиона.



Департамент строительства области занимается программами по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидов, граждан, уволенных с военной службы, вынужденных переселенцев, граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, выехавших из районов Крайнего Севера, а также граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на территории области, в сфере ипотечного жилищного кредитования.



Для улучшения жилищных условий многодетных семей в текущем году было выдано 11 свидетельств на сумму 23,3 миллиона рублей. Финансирование осуществлялось в рамках реализации региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области».



– Эти средства выделяются из областного бюджета в виде адресных безвозмездных субсидий, – рассказал и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. – Предоставляются они в порядке очереди согласно сводному списку многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Распоряжаться ими можно по-разному. Кто-то покупает готовую квартиру, кто-то вкладывает в строительство дома.



Региональная программа действует с 2010 года. За это время жилищные условия улучшили 259 многодетных семей.