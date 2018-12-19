​За 11 месяцев 2018 года Ярославскую область посетили около 3 миллионов 800 тысяч туристов. Это на 6,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном департаменте туризма. Общее число гостей, остающихся в регионе с ночевкой, составило около 980 тысяч, из них 630 тысяч воспользовались гостиничными услугами на 2 – 3 дня. Бюджет региона от деятельности туристической отрасли пополнился более чем на 560 миллионов рублей, что на 13 процентов выше показателя прошлого года.



– Увеличение туристического потока, рост налоговых поступлений и регулярное включение Ярославской области в федеральные рейтинги говорят о положительной динамике работы индустрии, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В последний год в регионе идет увеличение количества самостоятельных туристов. Это обуславливает новые требования к качеству и разнообразию турпродуктов.



Города Ярославии разрабатывают новые маршруты. К традиционным и зарекомендовавшим себя экскурсиям добавились современные – квесты, веломаршруты, экскурсии-прогулки. Новые предложения для туристов появились в Тутаеве, Пошехонье, Гаврилов-Яме и других городах области.



Яркие достижения демонстрирует центр водного спорта «Ветрено» в Брейтовском районе. Для взрослых и детей разработаны новые программы, связанные с активной деятельностью на воде. В числе заметных событий – проект «День ветра». Пользуется популярностью и такое уникальное туристическое предложение, как исторический дайвинг. Проект «Затопленные святыни Мологского края» стал лауреатом премии Русского географического общества в номинации «Лучший историко-культурный проект».



Кроме того, в 2018 году в регионе успешно прошли исторические реконструкции. В День Победы Рыбинск впервые стал участником федерального сетевого арт-проекта «Рио-Рита – радость Победы». А в Гаврилов-Яме состоялась историческая реконструкция спортивного матча 1914 года.



В рамках развития туристической инфраструктуры открываются новые объекты. В Переславле начал работать музей Михаила Пришвина, в Рыбинске – музей полиграфии. В Левцове установлен памятник авиамеханику Макарычу. В Ярославле появилось большое колесо обозрения «Золотое кольцо», открылся частный музей фарфора, серебра, чугунного литья и предметов быта имени Вадима Орлова. В этнокультурном комплексе «Деревня Тыгыдым» Рыбинского района начали работу музеи утраченных ремесел и крестьянской кухни.



В этом году четыре проекта региона стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Его проводило Министерство строительства и ЖКХ по поручению Президента РФ. Финалисты конкурса получат финансирование из федерального бюджета. С учетом этих средств в Мышкине пройдет реконструкция историко-культурной территории, в которую входят усадьба Чистова, площадь у пристани и мыс Памятного креста. В Тутаеве реконструируют Волжскую набережную, в Переславле-Залесском – Народную площадь, в Ростове – Соборную.



Кроме того, два города Ярославии – Тутаев и Ростов – прошли конкурсный отбор в рамках проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических территорий», который проводили Министерство культуры РФ и Новый банк развития БРИКС.



В 2018 году департамент туризма Ярославской области для развития туристических проектов реализовал образовательно-акселерационную программу «Школа туризма и гостеприимства Ярославской области». Участие в первом подобном проекте приняли более 100 человек.



Успехи Ярославии в туристической отрасли подчеркивают федеральные аналитические сервисы. В этом году регион уже вошел в 59 рейтингов, что почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.



Справка



Развитие сферы туризма является одной из 10 точек роста, которые вошли в стратегию социально-экономического развития региона, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Согласно поставленной задаче, к 2025 году область должна войти в пятерку крупнейших туристических центров страны и принимать по 8 миллионов туристов в год.