​В Первомайском муниципальном районе при проведении патрулирования антибраконьерской группой в окрестностях деревни Дешино были обнаружены следы незаконной добычи животных. В оперативном режиме соответствующая информация была передана в районный отдел полиции. В этот же день около села Коза было обнаружено автотранспортное средство, которым управлял гражданин, ранее судимый по статьям 158, 213, 167 УК РФ. Несмотря на попытки подозреваемого скрыться в лесном массиве, он был задержан.



В ходе следственных мероприятий в одном из домов деревни Дешино были обнаружены туши кабана и семи лосей: трех телят, двух самцов и двух самок. Также следственной группой изъяты пять ножей, топор, карабин «Tikka T3 F 62208» и патроны к нему.



В связи с причинением особо крупного ущерба возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ, наказание по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы либо штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, через суд будет взыскан ущерб, причиненный охотничьим ресурсам региона. По предварительной оценке сотрудников департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, он составляет около 2 миллионов 90 тысяч рублей.



– В Ярославской области внедрена новая система межведомственного взаимодействия по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства, – рассказал директор департамента Дмитрий Пеньков. – Деятельность семнадцати антибраконьерских групп, в которые входят государственные охотничьи инспекторы, сотрудники охотхозяйств и УМВД, позволила значительно расширить географию патрулирования и повысить его эффективность.



С начала года проведено более трех тысяч контрольно-надзорных мероприятий, в рамках которых на нарушителей наложено штрафов на сумму 420 тысяч рублей. Выявлен нанесенный ущерб охотничьим ресурсам региона в объеме 37,6 миллиона рублей. Зафиксировано 70 случаев браконьерства, к уголовной ответственности привлечены 15 человек.