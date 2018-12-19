​В 2018 году в рамках муниципального земельного контроля в регионе проверочными мероприятиями было охвачено в 5,5 раза больше земельных участков, чем в 2017-м. По итогам работы были выявлены нарушения в использовании 764 участков из 2832 проверенных. Материалы о найденных нарушениях направлены в органы Госземнадзора. Общая сумма наложенных штрафов с начала года составила 4 миллиона 931 тысячу рублей, что также в 5,5 раза превышает показатель прошлого года.



– В этом году впервые порядок осуществления муниципального земельного контроля был установлен законодательно, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Принятие соответствующего закона и налаженное взаимодействие с муниципальными образованиями, Росреестром, Россельхознадзором, налоговой службой и прокуратурой позволили в разы увеличить эффективность работы в данном направлении.



Повышению результативности способствует успешное применение нового механизма обработки данных, полученных в ходе муниципального земельного контроля. Материалы проверок, содержащие факты неиспользования земельных участков сельскохозяйственного назначения, анализируются в департаменте имущественных и земельных отношений и направляются в управление Федеральной налоговой службы для применения к нарушителям повышенной налоговой ставки – 1,5 процента вместо 0,3.



– На сегодня в результате взаимодействия в рамках муниципального земельного контроля сумма доначисленного земельного налога составила 5 миллионов 800 тысяч рублей. Это в 1,6 раза больше, чем за прошлый год, – отметила заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области Татьяна Рачкова. – Совместные усилия, которые прикладываются к этой работе службами, и то внимание, которое ей уделяет Правительство области, заметно активизируют работу органов местного самоуправления в данном направлении и приносят положительные результаты.



По данным управления Россельхознадзора по Ярославской области, положительная динамика в этом году прослеживается не только по количеству поступающих материалов, но и по их качеству. Если в прошлом году почти половина полученных материалов муниципального земельного контроля была возвращена на доработку, то в этом году процент ошибок существенно снизился.



– Департамент оказывает постоянную информационную и методическую поддержку органам местного самоуправления. В этом году внедрена практика обучающих семинаров, где рассматриваются проблемные моменты, возникающие в ходе проверок, – пояснил директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Комплекс обучающих мероприятий с участием специалистов профильных структур Госземнадзора и представителей органов местного самоуправления, организованный департаментом, позволил значительно снизить количество ошибок и, как следствие, возвратов материалов, а также отказов в возбуждении административных дел.



По итогам работы за год в пятерку лучших по результатам муниципального земельного контроля вошли городской округ Переславль-Залесский, Ярославский и Угличский районы и город Ярославль. Наилучшие показатели – у Ростовского района.