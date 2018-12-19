​19 декабря в КЗЦ «Миллениум» прошел учебно-методический сбор, посвященный подведению итогов года по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе. Его участниками стали руководители и представители Главного управления МЧС России по Ярославской области, Правительства области, силовых ведомств, муниципальных районов и общественных организаций.



– Ярославская область прошла 2018 год с хорошими результатами по основным показателям деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – По сравнению с прошлым годом в регионе в 4 раза уменьшилось количество чрезвычайных ситуаций, а также значительно снизилось число фактов гибели и травмирования людей на пожарах. Это очень важный показатель эффективности работы системы в целом.



В рамках анализа всех направлений деятельности по предотвращению чрезвычайных ситуаций в регионе особое внимание было уделено профилактике. По данным Главного управления МЧС РФ по Ярославской области, профилактическими мероприятиями по соблюдению требований пожарной безопасности охвачено более 131 тысячи человек.



– Для усиления профилактической работы предлагаю продолжить практику проведения Единого дня пожарной безопасности с максимальным охватом объектов и организаций региона, а также создать институт общественных инспекторов госпожнадзора, – сказал начальник Главного управления МЧС РФ по Ярославской области Олег Бочаров. – Планируется провести обучение внештатных инспекторов, которые впоследствии смогут принимать участие в рейдах.



Собранные общественными помощниками материалы проверок позволят значительно увеличить масштабы охвата и эффективность надзорных мероприятий, проводимых в регионе, и, кроме того, привлечь общественное внимание к проблемам пожарной безопасности, повысить уровень ответственности собственников объектов и организаций, расположенных на территории Ярославской области.



В рамках анализа основных направлений обеспечения безопасности жителей и территорий была отмечена эффективная работа внедренной в эксплуатацию системы единого вызова экстренных служб 112. В следующем году обеспечение качественной работы системы обозначено как одно из важных направлений. Также активно продолжится на территории региона развитие сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Работа всех органов власти по итогам всероссийской тренировки по гражданской обороне, которая проводилась с 1 по 3 октября, была отмечена с лучшей стороны.



На торжественной части мероприятия победители смотров-конкурсов на лучший объект гражданской обороны были награждены дипломами губернатора Ярославской области.