​19 декабря губернатор Дмитрий Миронов провел межведомственное совещание по вопросу защиты прав участников долевого строительства жилья. В рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина данная проблематика взята под личный контроль главы региона. Благодаря изменению подходов и механизмов работы с незавершенными объектами строительства Правительству региона удалось кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону. За два последних года решен жилищный вопрос для более чем 2 тысяч человек, пострадавших по вине застройщиков.



– Этой задаче Правительство области уделяет особое внимание и постепенно сдвигает, казалось бы, с мертвой точки некоторые вопросы. Например, проблема с долгостроем на проспекте Фрунзе, 77, наконец получила свое решение благодаря достигнутым договоренностям с группой компаний «ПИК», – сказал Дмитрий Миронов. – С учетом поставленной Президентом Российской Федерации задачи, которую мы обсуждали в рамках двусторонней встречи 13 декабря, нам необходимо решить проблемы обманутых дольщиков в регионе за ближайшие два года.



Участники совещания обсудили совместную работу органов власти и правоохранителей по достройке проблемных объектов. По информации прокуратуры области, в июне этого года ведомством внесены представления в адрес компаний «Вектор», СК «Прогресс», «Прогресс Инвест» в связи с непринятием застройщиками должных мер по передаче квартир дольщикам. В отношении фирмы СК «Прогресс», являющейся застройщиком жилого дома №10 по улице Ньютона, материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц застройщика. Работа на данном направлении прокуратурой области будет продолжена.



– За истекший год, в том числе по информации, полученной от граждан, прокурорами выявлено свыше 100 нарушений закона о долевом строительстве, организовано проведение доследственных проверок, по результатам которых возбуждены уголовные дела. Сейчас их в производстве 12, – сообщил прокурор области Дмитрий Попов. – Вся эта работа направлена на пресечение уже совершенных правонарушений. Вместе с тем наша общая и первостепенная задача – предупреждать такие факты.



Комплексом совместных мер за два года введено в эксплуатацию 22 жилых проблемных дома, еще пять объектов планируется сдать до конца года. Дольщикам трех долгостроев будут предоставлены квартиры в домах, строительство которых инвесторами уже завершено.



– В 2018 году планируется решить жилищный вопрос участников долевого строительства по 14 объектам. А в 2019 году, по предварительным прогнозам, будут решены проблемы участников долевого строительства более чем 10 жилых домов из числа проблемных и потенциально проблемных объектов, – сообщил заместитель председателя областного Правительства Виктор Неженец.



В Ярославле, в частности, планируется завершить строительство жилого дома ООО «СтройБизнесИнвест» на улице Новоселковской и дома ООО «ПСК «Стройспецсервис-1» на улице Большой Октябрьской. Будет продолжена работа по завершению строительства жилых домов группы компаний СК «Прогресс». Дольщикам проблемного дома ООО «Строитель плюс» по проспекту Машиностроителей планируется предоставить квартиры в других новостройках.



Подводя итоги, глава региона отметил, что совместный комплексный подход исполнительной власти и правоохранителей к этой проблеме не только помогает решать ее эффективнее, но и позволяет делать это намного оперативнее.



Справка



В Ярославской области осуществляется строительство 285 объектов с привлечением денежных средств участников долевого строительства. К числу проблемных сегодня отнесено 20 объектов, находящихся во Фрунзенском, Заволжском, Дзержинском районах города Ярославля и Ярославском районе. По каждому долгострою вырабатываются пути решения и индивидуальные механизмы. На подготовительном этапе проводятся совещания с участием застройщиков, участников долевого строительства, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов.



Особое внимание уделяется работе с потенциальными инвесторами в рамках областного закона «Об отдельных вопросах поддержки граждан, чьи денежные средства привлечены для долевого строительства многоквартирных домов на территории Ярославской области и чьи права нарушены». Инвесторам на основании распоряжения губернатора области предлагаются земельные участки взамен готового или строящегося жилья.