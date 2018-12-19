|В Гаврилов-Яме началось размещение производства одноразовых медицинских изделий из нетканых материалов. Его созданием занимается компания «Викамед Текнолоджиз», которая 13 декабря была включена в реестр резидентов ТОР Министерства экономического развития РФ. В рамках реализации инвестпроекта будет создано не менее 113 рабочих мест.
Сегодня уже запущен первый участок, на котором отшиваются изделия и производится обучение швей работе на новом высокотехнологичном ультразвуковом оборудовании. Продукция компании поставляется в государственные и частные медицинские учреждения, предприятия общественного питания.
В ближайшие годы в эксплуатацию будут введены производственные помещения площадью 5 тысяч квадратных метров, оснащенные новым оборудованием. Его производительность в 5 раз выше старого.
– Компании-резиденты уже сегодня положительно оценивают экономические механизмы территорий опережающего социально-экономического развития, с помощью которых они развивают свой бизнес, – отметил председатель комитета развития промышленности департамента инвестиций и промышленности Сергей Комов. – Предприниматели получают возможность реализовать бизнес-проекты в максимально комфортных инвестиционных условиях: кроме льготного налогового режима хорошим стимулом для инвесторов является широкий спектр мер поддержки регионального и федерального уровня.
Для инвесторов предусмотрены льготы по уплате налога на имущество и налога на прибыль организаций, земельного налога, а также пониженные взносы во внебюджетные фонды.
В текущем году велась работа по созданию территорий с особым режимом ведения предпринимательской деятельности в трех монопрофильных муниципальных образованиях области. В марте создана ТОР Гаврилов-Ям, в июне – ТОР Ростов. Первые резиденты организуют 174 новых рабочих места в Гаврилов-Яме и 38 в Ростове. На территории ТОР Тутаев, образованной в конце 2017 года, деятельность осуществляют два резидента. Создано 48 новых рабочих мест.
Привлечение инвесторов на территории опережающего развития позволит обеспечить поступление дополнительных доходов в региональный и местный бюджеты, реализовать программу развития моногородов региона.
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вчера, 16:30
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