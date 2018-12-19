​В Правительстве области прошло совещание Ярославской таможни, в ходе которого были подведены итоги работы в 2018 году и определены задачи на следующий. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, и. о. заместителя начальника Центрального таможенного управления – начальник кадровой службы Ирина Ноздрина, представители территориальных органов государственной и исполнительной власти, правоохранительных структур Ярославской и Костромской областей, руководство и личный состав таможни.



– Хочу поблагодарить весь коллектив Ярославской таможни за проделанную результативную работу и выразить признательность за обеспечение максимального содействия во внешней торговле, за снижение административных барьеров, наполнение доходной части федерального бюджета и улучшение инвестиционного климата в Ярославской и Костромской областях, – сказал Андрей Шабалин. – В целом, по оценке руководства таможни, в 2018 году коллектив достойно справился с поставленными задачами. Хочу пожелать дальнейшего добросовестного исполнения служебных обязанностей!



Начальник Ярославской таможни Василий Ермолин в своем докладе отметил положительную динамику показателей почти по всем направлениям деятельности.



– В текущем году оформлено порядка 39 тысяч деклараций на товары, что на 20 процентов выше показателя аналогичного периода 2017 года. В федеральный бюджет перечислено 11 миллиардов рублей. Рост составил 15 процентов. Внешнеторговый товарооборот увеличился на 30 процентов и достиг почти 2 миллиардов долларов США, – сообщил участникам совещания Василий Ермолин.



Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе способствовало увеличению участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих декларирование товаров на Ярославской таможне. Экспорт товаров из региона осуществлялся в 113 стран мира, импортировались товары из 62 стран. Основные страны-контрагенты: Китай, Германия, Польша, Нидерланды, Италия.



Особое внимание Василий Ермолин уделил применению перспективных информационных технологий в работе таможни, и прежде всего технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска деклараций на товары. По его словам, использование в повседневной работе современных технологий позволяет значительно ускорить процессы таможенного декларирования, снизить административную нагрузку на бизнес.



С начала текущего года на таможне в автоматическом режиме зарегистрировано 17433 декларации на товары, что в два раза превышает показатель прошлого года и составляет 44 процента от общего числа зарегистрированных деклараций на товары. Срок автовыпуска товаров, в том числе импортных, составляет до 2 минут, авторегистрации – чуть больше минуты.



При обсуждении перспектив дальнейшего развития ведомства и применения современных информационных технологий при декларировании было отмечено, что в рамках реформирования системы таможенных органов на период до 2020 года планируется создать региональные электронные таможни в каждом из восьми управлений ФТС России и одновременно с этим создать таможни фактического контроля. В настоящее время из девяти региональных электронных таможен уже созданы три: в Приволжском, Северо-Кавказском и Уральском таможенных управлениях.



В завершение мероприятия Василий Ермолин вручил ведомственные награды особо отличившимся на службе должностным лицам Ярославской таможни и призвал личный состав не снижать набранных оборотов работы, сохранить положительную динамику по всем направлениям деятельности ведомства и в наступающем 2019 году.