​19 декабря губернатор Дмитрий Миронов провел расширенное заседание областного проектного комитета по реализации национальных проектов. В мероприятии приняли участие председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, заместитель губернатора Андрей Шабалин, члены регионального Правительства, представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественности, депутаты, сотрудники правоохранительных структур, научного сообщества.



– В соответствии с майским указом Президента России должны быть разработаны региональные проекты, входящие в общенациональную повестку. Эта работа ведется в русле задач, поставленных главой государства: к 2024 году вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира, – сказал Дмитрий Миронов. – В Ярославской области сформировано 49 таких региональных проектов по различным направлениям. В бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов отражены необходимые ресурсы для их реализации.



Региональные проекты разработаны в контексте национальных проектов: «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Производительность труда и поддержка занятости», «Культура», «Цифровая экономика», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



По словам главы региона, работа по нацпроектам потребует объединения усилий всех уровней власти, представителей гражданского общества и бизнеса.



– Наша общая, коллеги, цель – это в первую очередь реальные позитивные изменения в жизни каждого человека, каждой семьи Ярославской области. И для нас важно, чтобы люди эти изменения видели и чувствовали, – отметил губернатор. – Для качественного результата мы будем привлекать общественников на всех этапах реализации нацпроектов.



Ответственным за контроль и исполнение всех задач в рамках реализации национальных проектов в регионе назначен председатель Правительства области Дмитрий Степаненко.



– Мы составили план мероприятий, так называемую дорожную карту, по реализации данного указа, – сообщил Дмитрий Степаненко. – Определены кураторы и руководители направлений, которые будут отслеживать исполнение целевых показателей. Сформированы ведомственные комитеты по реализации каждого из национальных проектов и межфункциональные рабочие группы по каждому региональному проекту.



В ближайшие шесть лет на исполнение национальных проектов по всей стране будет направлено беспрецедентное финансирование в размере около 28 триллионов рублей, половина из которых – средства федерального бюджета. Работа над региональными составляющими нацпроектов будет идти в проектных комитетах при активном взаимодействии с Общественной палатой Ярославской области.



– Как раз сегодня вопрос участия общественности в реализации нацпроектов мы обсуждали в режиме ВКС с Общественной палатой России. Но для нас, откровенно говоря, гораздо важнее, что с самого начала реализации мы находимся в тесном сотрудничестве с Правительством области и профильными департаментами, – сообщил председатель Общественной палаты региона Сергей Березкин. – Мы согласовали состав экспертов от общественности, и сегодня представители Общественной палаты, общественных советов при исполнительной власти области утверждены в качестве членов ведомственных проектных комитетов. Каждый из нас хорошо представляет свою миссию и готов взаимодействовать с Правительством в реализации региональных составляющих нацпроектов.



С подробными докладами о региональных составляющих в рамках нацпроектов выступили заместители председателя Правительства области Екатерина Троицкая, Игорь Селезнев, Виктор Неженец и Максим Авдеев.