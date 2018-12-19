​Сегодня на расширенном заседании комитета по реализации национальных проектов были озвучены основные параметры проектов «Демография» и «Здравоохранение». В частности, Правительством области разработано 5 региональных проектов на основе национального проекта «Демография». Это «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».



Особое внимание в них уделено повышению рождаемости в Ярославской области.



– Хотелось бы отметить, что нам необходимо создавать условия для того, чтобы в нашем регионе рождалось больше детей, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Игорь Селезнев. – В частности, предполагается построить 12 дошкольных образовательных учреждений общей мощностью 1270 мест, в том числе 790 мест для детей в возрасте до 3 лет. Объекты будут введены в строй в 2020 и 2021 годах.



В проекте «Здравоохранение» основной упор делается на развитие первичной медицинской помощи, доступной и качественной. Для этого необходимо укрепление материально-технической базы медицинских организаций, в том числе за счет строительства и ремонта фельдшерско-акушерских пунктов. В ближайшие годы в полную силу заработает и экстренная санитарная авиация, которая будет делать не менее 150 летных часов в год.



– Одна из главных задач на ближайшие годы – борьба с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, – добавил Игорь Селезнев. – Планируется построить хирургический корпус онкологической больницы на 266 коек, который будет включать хирургические отделения, операционный блок, реанимационное отделение. Хирургический корпус оснастим современным оборудованием. Переоснастим региональный сосудистый центр, а также первичные сосудистые отделения, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации. Дооснастим первичное сосудистое отделение в Рыбинске оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.



Финансироваться проекты будут из федерального и регионального бюджетов. Общая сумма превысит 3 миллиарда рублей. Реализация мероприятий нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» позволит существенно увеличить численность населения Ярославской области и улучшить качество жизни людей.