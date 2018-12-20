​В Ярославской области разработаны региональные проекты в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основной его целью, как сообщила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая на заседании регионального проектного комитета, является увеличение доли малого и среднего бизнеса до трети всего объема в экономике.



– Предлагается упростить условия работы для малых предприятий, создать специальный налоговый режим для самозанятых, продолжить программу льготного кредитования, – рассказала Екатерина Троицкая.



Также область намерена участвовать в национальных проектах «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика».



– Национальный проект «Цифровая экономика» призван повысить доступность и качество товаров и услуг, произведенных с использованием цифровых технологий, – подчеркнула Екатерина Троицкая. - Основные его задачи - увеличить к 2024 году доли государственных услуг, функций и сервисов, предоставляемых в электронном виде, и обеспечить стопроцентный охват социально значимых объектов инфраструктуры и домовладений возможностью подключения к широкополосному Интернету.



Мониторинг реализации национальных проектов будет осуществляться региональным проектным офисом, функции которого возложены на департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области.