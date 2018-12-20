​В этом году музеи и культурно-туристические центры региона разработали более 50 предновогодних и рождественских программ. Культурный центр «Textil» в Ярославле приглашает жителей и гостей города на «Городской выходной». В программе мероприятия – творческая мастерская, ярмарка крафтовых подарков, игры, участие рождественского хора. Ярославский художественный музей подготовил новогодний квест.



Ряд музеев областного центра предлагает посетить культурно-исторические реконструкции празднования Нового года и Рождества. Музей истории города Ярославля в особняке купцов Кузнецовых организует рождественские игры и святочные гадания. Рыбинский музей-заповедник разработал для детей театрализованное действо «Рейс 19/20»: по сценарию, в результате поломки машины времени пассажиры рейса окажутся на новогоднем празднике образца 1920 года. В музее-усадьбе «Ботик Петра I» Переславля-Залесского будет дан новогодний бал. Его посетителей встретят барышни и кавалеры, которые для всех желающих проведут мастер-классы по старинным танцам, светским играм буриме и фанты.



В Ростове к праздникам разработана специальная партнерская программа «Зима в Ростове». Туристам предлагают собрать свой идеальный новогодний отдых из нескольких десятков предложений, среди которых – посещение музыкальных вечеров, экстремальные заезды на снегоходах, прогулки по лыжным трассам озера Неро и многое другое.



Также новые программы подготовлены в Тутаеве, Мышкине, Пошехонье, Гаврилов-Яме и Первомайском районе. Подробнее о туристических предположениях можно узнать на турпортале Ярославской области: http://visityaroslavia.ru/.