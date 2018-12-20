​20 декабря глава региона Дмитрий Миронов принял участие в торжественной церемонии вступления в должность мэра Ярославля Владимира Волкова. Губернатор отметил, что первостепенная задача главы города – оправдать доверие всех ярославцев, а этого можно достичь только кропотливой, ежедневной работой.



– Необходимо обеспечить динамичное развитие Ярославля, проявить себя с полной отдачей и держать свое слово, – отметил Дмитрий Миронов. – При непростом городском бюджете важно сконцентрироваться на повышении доходности городской казны, выполнять взятые на себя социальные обязательства. На более высокий уровень необходимо поднять транспортную инфраструктуру, продолжить наводить порядок в сфере ЖКХ, городской среде, экологии. Оправдать доверие ярославцев можно только кропотливой работой. И в этой работе надо опираться на мнение горожан. Со своей стороны Правительство области готово оказывать мэрии содействие и поддержку.



На инаугурации присутствовали председатель Правительства области Дмитрий Степаненко, заместитель губернатора области Андрей Шабалин, депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, представители депутатского корпуса, общественности, органов исполнительной власти и местного самоуправления.



– Я хочу пожелать вам успехов, – сказала в своем поздравлении Валентина Терешкова. – Здесь находятся люди, которые с удовольствием будут помогать вашей команде. Конечно, много проблем, но, если мы будем вместе, у нас все получится.



В ходе торжественного мероприятия Владимир Волков зачитал текст присяги и поблагодарил за оказанное ему доверие и помощь.



– Я в полной мере осознаю всю глубину возлагаемой на меня ответственности на этом посту и всю значимость задач, которые предстоит решить, но я уверен, что справиться с ними нам по силам, – сказал Владимир Волков. – Совместными усилиями, опираясь на трудолюбие, честность, справедливость и ответственность, мы сможем обеспечить решение насущных проблем города и его жителей.



Мэр Ярославля был избран на заседании муниципалитета 5 декабря. На пост главы города претендовали 7 человек. Кандидатуру Владимира Волкова поддержало большинство депутатов. Ранее он руководил городом Переславлем-Залесским.