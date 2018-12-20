​В 2018 году около 1500 действующих и потенциальных предпринимателей региона прошли бесплатное обучение по программам, организованным Центром поддержки предпринимательства. Проведено около 50 семинаров и курсов в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Данилове, Угличе, Переславле и Ростове, а также ряд тренингов по направлениям обучения АО «Корпорация МСП».



– Инвестиционный блок Правительства Ярославской области определил образовательное направление поддержки малого и среднего бизнеса как одно из важнейших для формирования предпринимательских компетенций, создания и развития успешных бизнес-проектов в регионе, – рассказала заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Программа семинаров построена нами таким образом, чтобы предпринимателям из разных концов региона было удобно их посетить.



Обучение было посвящено вопросам сертификации, бюджетирования и оптимизации налогообложения, патентования, подбора персонала и применения трудового законодательства, а также продвижению сайтов, защите персональных данных, участию в государственных и муниципальных закупках, видеомаркетингу, правовым аспектам бизнеса, пожарной безопасности и охране труда.



В следующем году Центр поддержки предпринимательства будет продолжать обучение. Кроме того, свои образовательные мероприятия проводят Центр экспорта и Региональный центр инжиниринга. Анонсы мероприятий можно посмотреть на сайте областной Корпорации развития МСП: http://yarincubator.ru/about/calendar/.