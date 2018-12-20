​В ходе расширенного заседания регионального проектного комитета, которое провел губернатор Дмитрий Миронов, были озвучены основные составляющие национального проекта «Жилье и городская среда». На его основе в области будут реализованы программы «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Объем их финансирования в регионе на ближайшие 5 лет составит 5 миллиардов 890 миллионов рублей.



Как сообщил заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец, главными задачами проекта «Жилье» станут увеличение объема ввода жилых домов, поддержка строительства инфраструктуры, модернизация отрасли и оптимизация административных процедур. В 2019 году регион планирует ввести в строй 775 тысяч квадратных метров жилья.



В основе еще одной программы – комплексные проекты развития городской среды. Они будут отбираться на конкурсной основе. Принципиальным условием остается максимальное вовлечение граждан в решение вопросов городского развития. Финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды» составит 980,77 миллиона рублей.



Глава региона во время обсуждения перспектив развития городской среды попросил главного архитектора области Михаила Кудряшова обратить особое внимание на вопрос отбора и согласования представляемых проектов.



– Много интересных проектов, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Но, несмотря на функциональность и современные подходы, они должны в первую очередь органично вписываться в исторический облик больших и малых городов.



Важным для региона станет и проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».



– В 2019 году переселение будет осуществляться путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилье, приобретения квартир для предоставления их гражданам по договорам социального найма, развития застроенных территорий, – рассказал Виктор Неженец. – К 2024 году из аварийного жилищного фонда должны быть расселены 3 тысячи 400 человек. На этот проект предусмотрено почти 4,5 миллиарда рублей, большая часть из которых – средства федерального бюджета.



Этот проект придет на смену завершенной в 2017 году четырехлетней программе по расселению аварийного и ветхого жилья. По итогам ее реализации было расселено все жилье, признанное непригодным до 2012 года, общей площадью 143,47 тысячи квадратных метров (почти 4 тысячи помещений), 9,5 тысячи человек переехали в новые благоустроенные квартиры. Финансирование программы составило около 5,5 миллиарда рублей. По результатам программы Ярославская область заняла 2-е место в ЦФО и 12-е в России.