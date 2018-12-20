​20 декабря в Ярославле начал работать межрегиональный форум «Избирательная система России: прошлое, настоящее, будущее». Мероприятие второй раз проходит в столице Золотого кольца. Организатором его выступает избирательная комиссия Ярославской области.



– Задача системы избирательных комиссий Ярославской области в том, чтобы обеспечить максимально полную реализацию избирательных прав граждан, вовлекать население в электоральные процессы, делать выборы доступными, прозрачными и легитимными, – подчеркнул на торжественной церемонии открытия форума заместитель губернатора области Андрей Шабалин. – Благодаря усилиям сотрудников избирательных комиссий региона избирательный процесс отличается низким количеством жалоб и нарушений, отсутствием серьезных конфликтов и явных пробелов в нормативном регулировании. Это признают разные политические силы и представители общественности.



В этом году совместно с ярославскими коллегами в форуме участвуют члены региональных избиркомов из Тюменской, Новосибирской, Курганской, Ленинградской, Тверской, Ивановской, Костромской областей, Алтайского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Севастополя. В рамках форума уже прошел семинар-совещание, где обсудили перспективы развития ГАС «Выборы» и проблемы применения избирательного законодательства.



Состоялся областной турнир среди студентов и аспирантов вузов Ярославской области по вопросам избирательного права и процесса «Я.Выбор.РУ». Участники всероссийского конкурса «Атмосфера», организованного при поддержке ЦИК России и Министерства науки и высшего образования РФ, выступили с конкурсными работами, направленными на обучение молодежи избирательному праву и процессу.



Кроме того, участники форума планируют обсудить применение современных информационных технологий в избирательных кампаниях, введение Избирательного кодекса в России, вопросы обучения кадров избирательных комиссий, привлечение к выборам общественности.



– В этом году форум приурочен к 25-летию избирательной системы России и посвящен решению практических задач, которые стоят перед избирательными комиссиями, – рассказал председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров. – Мероприятие носит прикладной характер, чтобы перенять опыт, который мы нарабатываем все вместе, каждый в своем регионе. Обсуждение большинства вопросов в прошлом году позволило нам эффективно провести выборы в марте этого года. Ярославская область старается быть лидером в применении всех новых практик и технологий и готова также поделиться им с коллегами.



Ярославский регион традиционно является пионером в применении таких технологий, как электронные протоколы с QR-кодами, системы видеонаблюдения для онлайн-трансляции.



Сегодня в рамках открытия форума состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации Ярославской области единого дня голосования 9 сентября 2018 года. Диплом за первое место председатель облизбиркома вручил членам авторского коллектива телеканала «Первый Ярославский». Также отмечены коллективы газеты «Брейтовские новости» и ГТРК «Ярославия».



Благодарственные письма региональной избирательной комиссии получили журналисты сетевого издания «Ярославский регион», телеканала «ГТ-регион» и газеты «Северный край Ярославский регион».