​Председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко 20 декабря встретился с золотой медалисткой V чемпионата мира по кудо Анастасией Мошкиной и победителем II первенства мира по кудо Денисом Зубовым. Соревнования проходили в японском городе Нагое с 26 ноября по 13 декабря.



– Очень гордимся, что в этом году ярославские спортсмены показали такие высокие результаты. И по итогам отбора четыре наших кудоиста вошли в основной состав сборной России, – отметил Дмитрий Степаненко. – Сборная страны повторила свой предыдущий результат – победу в командном зачете. Завоевала семь золотых медалей из восьми возможных на пятом чемпионате мира.



Дмитрий Степаненко вручил ярославским спортсменам благодарности и поздравил с наступающими новогодними праздниками. На встрече также присутствовал тренер спортивной школы олимпийского резерва №22 города Ярославля, где занимаются ребята, Виталий Кузнецов.



– Чемпионат мира проходит раз в четыре года. Мы обошли хозяев соревнований – сборную Японии. Наших спортсменов отличала особая целеустремленность. Помогла также поддержка болельщиков, – рассказал Виталий Кузнецов. – Теперь готовимся к чемпионату России по кудо, который пройдет в Москве 24 февраля.



Справка



В Ярославской области кудо занимаются более 3,5 тысячи человек в 13 районах. Региональное отделение Федерации кудо России ведет работу на протяжении 23 лет. Сегодня оно организует городские, региональные, межрегиональные соревнования, ярославские спортсмены участвуют в федеральных и мировых турнирах, занимая призовые места. Ярославская юношеская сборная в составе команды Центрального федерального округа не один год выходила в лидеры на первенствах России. В состав юношеской сборной страны на первенство мира отобрались три спортсмена Ярославской области: Денис Зубов, Егор Маринин, Алиса Костылева. В состав взрослой сборной команды России вошла Анастасия Мошкина.