​Сегодня в Ярославской области впервые вышел в рейс рельсобус РА2 – гибрид автобуса и железнодорожного вагона. Новый подвижной состав будет курсировать по маршрутам Рыбинск – Маслово, Рыбинск – Родионово.



– Появление рельсового автобуса на дорогах области – это результат совместной работы Правительства и Северной железной дороги, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Обновление подвижного состава обеспечивает пассажирам более высокий уровень безопасности проезда, дополнительные удобства, возможность скоростного движения и, как следствие, сокращение времени в пути. Важно, что при повышении качества предоставляемых услуг цены на билеты остаются доступными.



Рельсовый автобус имеет более светлый пассажирский салон, улучшенную систему вентиляции и отопления, оснащен туалетными комнатами, соответствующими современным требованиям. Для удобства информирования пассажиров вагоны оборудованы информационно-переговорной системой, в салоне и на лобовых частях головных вагонов установлены информационные табло. Автобус сможет перевозить более 500 человек за рейс со скоростью до 100 км/ч.



Экономический эффект от использования РА2 составит ориентировочно 9 миллионов рублей в год.



– Первый состав – это начало большого проекта по повышению качества транспортного обслуживания в Ярославской области, – подчеркнула и. о. директора департамента транспорта области Екатерина Галеева. – Совместно с Северной железной дорогой и АО «СППК» мы планируем продолжать работу по увеличению доли рельсовых автобусов, что позволит организовывать новые железнодорожные маршруты и сокращать время передвижения.