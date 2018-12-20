​Анализ социально-экономических последствий принятия нормативных правовых актов в Ярославской области выходит на новый уровень. По итогам года участие муниципальных образований в процедурах регулирующего воздействия возросло в пять раз. Об этом сегодня рассказала на заседании консультативного совета заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая.



В заседании также приняли участие представители департамента государственной службы занятости населения, охраны окружающей среды и природопользования, Ярославской областной Думы и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.



В этом году были приняты поправки к закону Ярославской области, устанавливающему порядок проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы на региональном и муниципальном уровне. В новой редакции областной закон предусматривает обязательность проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов во всех муниципальных районах и городских округах области.



– Необходимо отметить, что данное обстоятельство послужило хорошим импульсом для развития оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне, – отметила Екатерина Троицкая. – После того как включили блок показателей по оценке регулирующего воздействия и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в перечень показателей «Рейтинга-76», среди муниципальных образований начала формироваться здоровая конкуренция по данному направлению деятельности.



В уходящем году муниципальными образованиями подготовлено 57 заключений об оценке регулирующего воздействия, тогда как в 2017 году их было всего 12. Лидером стал Ростовский район, выдавший 17 заключений.



Обсудили на совещании и вопросы развития взаимодействия между предпринимателями и органами местного самоуправления. Говоря о важности качественной обратной связи, Альфир Бакиров подчеркнул, что процесс оценки регулирующего воздействия способствует налаживанию эффективного диалога бизнеса и власти.



Справка



Оценка регулирующего воздействия проектов актов – это анализ социально-экономических последствий принятия нормативного правового акта. В Ярославской области оценке регулирующего воздействия подлежат все нормативные правовые акты (областные законы, постановления Правительства области, приказы нормативно-правового характера органов исполнительной власти и др.), в соответствии с которыми устанавливается ответственность или обязанность для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.



Главным элементом процедуры оценки регулирующего воздействия является проведение публичных консультаций с заинтересованными сторонами, которое позволяет выявить позиции заинтересованных сторон, сделать процесс рассмотрения проекта акта прозрачным, обеспечить свободное заявление и возможность учета данных позиций.