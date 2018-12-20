​Сегодня в рамках марафона «Золотое кольцо детской хирургии» специалисты Национального медицинского иссле­довательского центра здоровья детей провели три операции пациентам областной детской больницы. Московские медики на практике продемонстрировали ярославским коллегам тонкости малотравматичных хирургических манипуляций.



– Наша задача – показать нашим коллегам в регионах все возможности современного оборудования и как с его помощью делать эндоскопические операции, – рассказал руководитель НМИЦ здоровья детей Игорь Киргизов. – Вообще в Ярославль я приезжаю не в первый раз и хотел бы отметить, что за последние несколько лет уровень ярославских детских хирургов очень вырос, и нам приятно взаимодействовать с ними.



Главный врач детской областной больницы Марина Писарева подчеркнула, что этот опыт очень важен для местных специалистов.



– Показательные операции прошли на пациентах с патологиями кишечника – это достаточно распространенное заболевание у наших детей, – рассказала Марина Писарева. – Малоинвазивные вмешательства позволяют сократить срок реабилитации до двух недель.



Помимо хирургического мастер-класса, специалисты НМИЦ здоровья детей дадут консультации пациентам и проведут лекции для операционных сестер. До Ярославля они оперировали в Костроме, Иванове, Владимире.