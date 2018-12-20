|Сегодня в рамках марафона «Золотое кольцо детской хирургии» специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей провели три операции пациентам областной детской больницы. Московские медики на практике продемонстрировали ярославским коллегам тонкости малотравматичных хирургических манипуляций.
– Наша задача – показать нашим коллегам в регионах все возможности современного оборудования и как с его помощью делать эндоскопические операции, – рассказал руководитель НМИЦ здоровья детей Игорь Киргизов. – Вообще в Ярославль я приезжаю не в первый раз и хотел бы отметить, что за последние несколько лет уровень ярославских детских хирургов очень вырос, и нам приятно взаимодействовать с ними.
Главный врач детской областной больницы Марина Писарева подчеркнула, что этот опыт очень важен для местных специалистов.
– Показательные операции прошли на пациентах с патологиями кишечника – это достаточно распространенное заболевание у наших детей, – рассказала Марина Писарева. – Малоинвазивные вмешательства позволяют сократить срок реабилитации до двух недель.
Помимо хирургического мастер-класса, специалисты НМИЦ здоровья детей дадут консультации пациентам и проведут лекции для операционных сестер. До Ярославля они оперировали в Костроме, Иванове, Владимире.
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