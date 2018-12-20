​Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» удостоено премии Правительства РФ 2018 года в области качества продукции и услуг, а также внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества. Премию генеральному директору АО «ОДК» Александру Артюхову и заместителю генерального директора – управляющему директору ПАО «ОДК-Сатурн» Виктору Полякову вручил председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Награда присуждена компании по итогам работы экспертной комиссии, которая оценивала всю деятельность предприятия.



– Предприятие «ОДК-Сатурн», недавно отметившее свое 102-летие, постоянно осваивает новые марки уникальной техники, внедряет передовые технологии и подходы к управлению производством, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Компания славится высокопрофессиональными специалистами. Все это и есть слагаемые ее успешной деятельности, которая по достоинству оценена на самом высоком уровне.



Система менеджмента качества в «ОДК-Сатурн» сертифицирована с 1996 года. Предприятие является инновационным, активно осваивающим передовые технологии: применяет полимерные и керамические композиционные материалы, аддитивные, суперкомпьютерные технологии. Сегодня компания реализует целый ряд масштабных проектов. Так, совместно с компанией «Safran Aircraft Engines» в Рыбинске производится силовая установка SaM146 для пассажирского самолета «Sukhoi Superjet 100». «ОДК-Сатурн» активно развивает направление двигателей промышленного назначения, участвует в программе новейшего двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21, реализует программы морских газотурбинных двигателей и другие проекты.



– Несомненно, стать лауреатом премии Правительства РФ по качеству очень почетно. Это наивысшая награда в данной области в нашей стране, – отметил Виктор Поляков. – ПАО «ОДК-Сатурн» принимает участие в конкурсе в третий раз. В 1999 году наше предприятие стало дипломантом конкурса, а в 2000 году было признано лауреатом.



Справка



Премия Правительства Российской Федерации в области качества учреждена постановлением Правительства РФ от 12 апреля 1996 года №423. Она присуждается ежегодно на конкурсной основе организациям за выдающиеся результаты в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение эффективных методов менеджмента качества. Оценка строится на девяти критериях: лидирующая роль руководства, политика и стратегия организации, персонал, партнерство и ресурсы, процессы, продукция и услуги, удовлетворенность потребителей качеством продукции и услуг, удовлетворенность персонала, влияние организации на общество и результаты работы организации.