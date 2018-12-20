​Промежуточные итоги проделанной в регионе работы по внедрению новой системы обращения с отходами и перспективы на будущее обсудили в Правительстве области. Совещание в режиме видео-конференц-связи с органами местного самоуправления провел заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов.



В рамках создания современной экологически безопасной инфраструктуры по сортировке и утилизации отходов с 1 января 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина на территории всех регионов начинают работу единые региональные операторы.



– Ярославская область стала одним из первых регионов по переходу на единого регоператора, – сказал Роман Колесов. – Процесс этот не был простым, но нам удалось отрегулировать работу во всех направлениях. Размер платы за новую коммунальную услугу по обращению с отходами остался на среднем уровне по стране. Одновременно с этим в регионе активно идет процесс создания новой инфраструктуры по обращению с отходами.



Сегодня единый регоператор - компания «Хартия» - обслуживает 4400 контейнерных площадок и 12300 контейнеров и бункеров, 5652 из которых установлены впервые. Обновлен автопарк: закуплено 70 единиц спецтехники, отвечающей стандартам «Евро-4» и «Евро-5». В целом в регионе для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов используется 231 единица техники.



Для обеспечения оперативного взаимодействия с населением и юридическими лицами по вопросам вывоза отходов на территории области открыто 11 дополнительных офисов ООО «Хартия», а также кол-центры в Ярославле и Рыбинске.



– В рамках концессионного соглашения реализуется проект по модернизации полигона ТКО под Угличем и созданию мусоросортировочного комплекса, – рассказал директор Ярославского филиала ООО «Хартия» Виталий Шубин. – Оборудована весовая, проведено и подключено электричество, полностью завершены работы по строительству ангара, доставлено оборудование для сортировочной линии.



Мусоросортировочный завод запущен в Ярославле. С начала работы единого регионального оператора там идет сортировка всех отходов, поступающих из областного центра. Завершается создание мусородробильного комплекса на территории АО «Скоково». Прорабатывается проект по созданию в Ярославском районе участка компостирования отходов. Закрыт и готовится к рекультивации полигон в городском округе Переславль-Залесский.



В следующем году запланировано строительство трех стационарных и трех мобильных мусоросортировочных станций на территории пяти муниципальных образований Ярославской области: в Брейтовском, Первомайском, Пошехонском, Ростовском, Некрасовском муниципальных районах.



Кроме того, в рамках реализации концепции новой экологической политики, инициированной губернатором Дмитрием Мироновым, в регионе началось активное внедрение системы раздельного сбора ТКО. На данный момент уже 262 контейнерные площадки оборудованы специальными оранжевыми контейнерами для сбора у населения пластика, стекла, металла, картона.