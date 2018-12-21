​Департамент государственного жилищного надзора Ярославской области впервые вошел в тройку лидеров и занял третье место в рейтинге, который ежегодно составляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России по результатам работы органов госжилнадзора.

Основные критерии, по которым оценивается деятельность ГЖИ: результативность проверок, доля исполненных предписаний и судебных решений, вступивших в силу, функционирование горячей линии, которая позволяет наладить оперативную работу с обращениями граждан, и многие другие. Итоги года всероссийского рейтинга будут озвучены Минстроем России в январе 2019-го.

– Ярославская область одной из первых в России стала присваивать класс энергетической эффективности многоквартирным домам. Это необходимо для организации мероприятий по рациональному использованию энергетических ресурсов, – сообщил председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко.

Специалистами департамента государственного жилищного надзора автоматизирован алгоритм расчета. На данный момент соответствующие классы энергоэффективности присвоены 359 многоквартирным домам. Также департамент добился успехов и в работе с управляющими компаниями. Процент выполнения предписаний на устранение нарушений вырос с 78 процентов в 2017 году до 94 процентов в 2018-м.

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