​Итоги второго этапа реконструкции регионального центра по лыжным гонкам и биатлону, расположенного в деревне Демино Рыбинского муниципального района, сегодня оценили специалисты инспекции государственного строительного надзора Ярославской области. Реконструкция центра находится на контроле у инспекции с июля 2017 года. В декабре прошлого года выполнен первый этап работ: возведение биатлонного стрельбища на 30 стрелковых мест с выделением адаптированной площадки для инвалидов, монтаж стены из пуленепробиваемого стекла и оборудование помещения для хранения оружия и патронов в цокольном этаже одного из зданий.



На втором этапе выполнена система искусственного оснежения. Она состоит из трубопроводов и гидрантов, которые подключены к насосам высокого давления. Это инженерное сооружение даст возможность готовить трассу даже при малоснежной зиме. Кроме того, создана система искусственного освещения, построены новые участки лыжероллерной трассы и расширены уже существующие на левом берегу реки Колокши с выходом на стадион.



– После того как застройщик направил извещение об окончании реконструкции, специалистами проводится на объекте итоговая проверка, в которой принимают участие инспекторы по общестроительным, пожарным и санитарно-эпидемиологическим вопросам, – пояснила начальник отдела по городу Рыбинску инспекции госстройнадзора Елена Скрипник. – Во время итоговой проверки инспекторы оценивают фактически выполненные работы по реконструкции на предмет соответствия проектной документации.



По результатам итоговой проверки инспекторами составляется акт о завершении реконструкции объекта. Далее застройщик обращается в инспекцию за выдачей заключения о соответствии реконструированного объекта проектной документации.



Справка



Проект реализуется в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016 – 2020 годы» и финансируется из трех бюджетов: федерального, регионального и местного. Создание центра позволит вывести спортивно-массовую инфраструктуру Ярославской области на новый уровень развития, обеспечит условия для массовых и профессиональных занятий спортом, проведения соревнований международного и всероссийского масштаба.