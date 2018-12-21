|По итогам 9 месяцев 2018 года Ярославская область стала единственным субъектом России, где полностью выполнена целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».
– Такого результата удалось достичь благодаря системной работе по достижению показателей целевой модели. Созданы условия для улучшения инвестиционного климата на территории Ярославской области, повышены прозрачность и оперативность предоставления услуг в сфере строительства, – сообщил председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко. – В частности, всеми органами местного самоуправления регламентированы процедуры по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.
Кроме того, в регионе внедрена возможность получения услуг через МФЦ и в электронном виде через портал госуслуг. Общая доля услуг в сфере градостроительства, оказанных через МФЦ, составляет 60 процентов, из которых 30 процентов – в электронном виде.
На сайте департамента строительства Ярославской области и сайтах органов местного самоуправления созданы разделы, посвященные вопросам градостроительной деятельности, содержащие всю информацию, интересующую застройщиков.
В открытом доступе в сети Интернет действует информационный сервис «ИнфоСтрой-76» со встроенным калькулятором процедур. У застройщиков есть возможность получить не только актуальную информацию о процессе оформления исходно-разрешительной документации на строительство, но и расчет общего срока подготовки необходимых документов.
Справка
Согласно поручению Президента России разработано 12 целевых моделей, которые реализуются в регионах при участии Агентства стратегических инициатив. Это необходимо для формирования благоприятных условий ведения бизнеса, снятия административных барьеров, привлечения инвестиций и повышения эффективности работы региональных управленческих команд.
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