В Ярославле состоялась торжественная установка купола с крестом на колокольню Спасо-Пробоинского храма Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря. На церемонии присутствовали митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко, директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев, православные верующие.



Работы по воссозданию колокольни Спасо-Пробоинского храма проводятся за счет средств федеральной целевой программы «Культура России». На реконструкцию объекта в 2018 году было выделено 25 миллионов рублей. Воссозданная колокольня является одной из доминант ансамбля монастыря. В 1930-е годы колокольню разобрали, поэтому восстанавливать ее облик пришлось с нуля.



– Завершен еще один важный этап реставрации Кирилло-Афанасиевского монастыря, – сказал Дмитрий Миронов. – С окончанием работ на колокольне полностью воссоздан внешний вид обители. Монастырь вновь приобрел былое величие. А скоро после реставрации в монастырь вернется чудотворная икона Нерукотворного Спаса, которая, по преданию, спасла ополчение Минина и Пожарского от моровой язвы.



Восстановление монастыря ведется с 2017 года. На трех объектах монастыря проводились работы по реставрации крыш, фасадов, усилению несущих конструкций, воссозданию глав.



Справка



В 2017 году между Правительством Москвы и Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта в размере 600 миллионов рублей на реконструкцию исторического центра Ярославля, входящего в зону ЮНЕСКО. В список попали 48 объектов, в том числе и Кирилло-Афанасиевский монастырь.