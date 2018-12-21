​Ярославская область представила изделия 69 предприятий и мастеров на XXV выставке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2018», которая проходит с 19 по 23 декабря в Москве. С индивидуальными экспозициями в мероприятии принимают участие ЗАО «Фабрика «Ростовская финифть», ООО «Мастерская майолики Павловой и Шепелева», ООО «Мастерская подарков», ООО «Ярославская керамическая мануфактура».



Кроме того, организован общий стенд региона. В выставке принимают участие более 1,5 тысячи экспонентов, среди которых заслуженные художники, ремесленники и мастера, а также известные предприятия народных художественных промыслов России. Ожидается, что в этом году на экспозиции побывают порядка 90 тысяч посетителей.



– Правительство области традиционно помогает ярославцам принять участие в выставке, чтобы дать им возможность продемонстрировать свои изделия тысячам как частных покупателей, так и корпоративных заказчиков, – рассказала заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства области Галина Крохмаль. – Меры господдержки народных художественных промыслов осуществляются в рамках областной целевой программы Правительства региона.



В 2018 году на поддержку народных художественных промыслов (НХП) в рамках областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области» выделено 2,8 миллиона рублей, в том числе на конкурсы профессионального мастерства, участие в выставках и ярмарках, обучение специалистов в сфере НХП.