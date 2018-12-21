​Сегодня в Ярославле стартовала предновогодняя благотворительная акция «Новогодний калейдоскоп». В ее рамках преподаватели и студенты Ярославского колледжа культуры с 21 по 27 декабря проведут благотворительные новогодние театрализованные программы и спектакли для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с особенностями развития здоровья, а также для школьников младших классов.



Волшебные интерактивные программы «Новогодняя сказка», «Двенадцать месяцев» и «Дерево желаний» сыграют и проведут студенты 1-4 курсов, увлекающиеся театральным творчеством. В роли «сказочных волонтеров» выступят 65 студентов. Первое театрализованное представление «Новогодние истории» состоялось 21 декабря для воспитанников Ярославской школы искусств №5.



– Ярославский колледж культуры с 2014 года принимает участие во Всероссийской акции «Добровольцы детям», – рассказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – А в уходящем году, который был объявлен Годом добровольца, работа колледжа в направлении «Социальное волонтерство» была признана одной из лучших практик Ярославской области



Благотворительные мероприятия творческого характера, которые продолжатся и в следующем году, проводятся без привлечения средств и являются исключительно инициативой преподавателей, администрации и студентов учреждения.