​Сегодня состоялось открытие III регионального робототехнического фестиваля «РобоФест – Ярославль». Мероприятие проводится в рамках национальной программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». В мероприятии примут участие порядка 50 школьников, которые уже подали заявки.



– Дети осваивают азы робототехники, и наша задача – поддерживать и развивать их увлечение научно-техническим творчеством, – сказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Участие школьников в таких мероприятиях способствует комплексной подготовке инженерных кадров для высокотехнологических отраслей промышленности нашей страны.



На открытии фестиваля для преподавателей провели семинары. Также состоялось показательное выступление учащихся 3 – 7-х классов из Ярославля, Гаврилов-Яма, Данилова и Рыбинска. Школьники собрали робототехнические модели и продемонстрировали их скоростные и тактические свойства.



Прием заявок на участие в фестивале продолжится до 15 января 2019 года, а с 21 по 27 января пройдет региональный отборочный тур, по итогам которого победители отправятся в марте в Москву на XI всероссийский технологический фестиваль «ProFest-2019».